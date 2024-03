Cần Thơ lấy ý kiến cử tri về sáp nhập 4 phường trung tâm

TPO - Đoàn công tác của Sở Nội vụ Cần Thơ và quận Ninh Kiều vừa kiểm tra việc lập và niêm yết danh sách cử tri tại các phường thuộc diện sắp xếp, sáp nhập giai đoạn 2023-2025 của Thành phố.

Theo đó, đoàn công tác làm việc với các phường thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã thuộc quận Ninh Kiều (Cần Thơ), gồm: Thới Bình, An Cư, An Phú và An Nghiệp. Hiện các địa phương này đã thực hiện xong việc rà soát và niêm yết danh sách cử tri tại phường và tại các khu vực lấy phiếu.

Đoàn kiểm tra đã đến từng khu vực của các phường để kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri. Qua kiểm tra, ông Châu Việt Tha – Giám đốc Sở Nội vụ Cần Thơ đề nghị các phường cần chú ý rà soát danh sách cử tri phải đủ 18 tuổi trở lên; bổ sung danh sách cử tri tạm trú trên 6 tháng tại địa phương. Ông Tha cũng lưu ý, danh sách niêm yết phải đánh máy, dễ đọc, nơi niêm yết phải thông thoáng, thuận tiện cho bà con đến xem.

Theo lộ trình triển khai xây dựng Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025, từ ngày 26 - 29/3, UBND các phường kể trên chủ trì, phối hợp Phòng Nội vụ quận Ninh Kiều tổ chức lấy ý kiến cử tri về đề án.

Từ ngày 1 - 5/4, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND thành phố tổng hợp, trình UBND thành phố ban hành báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri về đề án. Trong quý II/2024, tổ chức họp HĐND cấp phường, cấp quận, xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố.

Sau đó, tổ chức họp HĐND thành phố (dự kiến từ 15 - 21/4), thông qua chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025. Thành phố Cần Thơ sẽ trình Bộ Nội vụ, Chính phủ hồ sơ đề án vào cuối tháng 4/2024.

Theo phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố Cần Thơ, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 3 phường An Phú, An Nghiệp, An Cư vào phường Thới Bình. Thành lập phường Thới Bình mới trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích và dân số của 4 phường. Phường Thới Bình sau khi sắp xếp có diện tích tự nhiên là 1,99km2; dân số 56.364 người. Trụ sở làm việc dự kiến đặt tại UBND phường Thới Bình.

Việc sắp xếp sẽ giảm được 3 ĐVHC cấp xã, đồng thời giảm số lượng cán bộ, công chức (khoảng 50 người) và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, tạo điều kiện giảm chi ngân sách nhà nước, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội cho ĐVHC cấp xã mới thành lập.

Thành phố Cần Thơ có diện tích tự nhiên hơn 1.440km2; dân số hơn 1,45 triệu người, bao gồm: dân số thực tế thường trú hơn 1,36 triệu người; dân số tạm trú quy đổi hơn 84.500 người. Sau sắp xếp theo phương án trên, Cần Thơ có 9 ĐVHC cấp huyện (5 quận, 4 huyện); 80 ĐVHC cấp xã (36 xã, 39 phường, 5 thị trấn).