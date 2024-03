Sáp nhập huyện, xã: Những tỉnh, thành đề xuất sắp xếp số lượng lớn đơn vị theo diện khuyến khích

TPO - Các tỉnh, thành như Hà Nội, Bắc Giang, Lâm Đồng, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh…đề xuất sắp xếp số lượng lớn các đơn vị hành chính thuộc diện khuyến khích, liền kề.

Phải hoàn thành trước tháng 10/2024

Tổng hợp từ 56 tỉnh, thành (có đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp), trong giai đoạn 2023 - 2025, tổng số đơn vị hành chính (ĐVHC) thực hiện sắp xếp là: cấp huyện 50 đơn vị và cấp xã 1.243 đơn vị. Sau sắp xếp, cấp huyện dự kiến giảm 14 đơn vị, còn cấp xã giảm 619 đơn vị.

Theo Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, xã, việc sắp xếp trong giai đoạn 2023 - 2025 phải được hoàn thành trước tháng 10/2024. Lý do là để các địa phương kịp chuẩn bị tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, trong đó cấp cơ sở thực hiện trong quý I/2025.

Như vậy, thời gian thực tế để tiến hành toàn bộ các quy trình sắp xếp ĐVHC chỉ còn khoảng 6 tháng.

Tuy nhiên, điểm thuận lợi là, một số địa phương ngoài việc sắp xếp các ĐVHC thuộc diện sắp xếp còn đề xuất sắp xếp số lượng lớn các ĐVHC thuộc diện khuyến khích, liền kề.

Cụ thể, tỉnh Bắc Giang thực hiện sắp xếp 4 cấp huyện thuộc diện khuyến khích và 32 cấp xã, trong đó 24 đơn vị thuộc diện sắp xếp và 8 đơn vị khuyến khích.

Còn tỉnh Lâm Đồng thực hiện sắp xếp 7 huyện, trong đó có 2 đơn vị thuộc diện sắp xếp, 2 đơn vị khuyến khích và 3 đơn vị liền kề; 18 cấp xã, trong đó có 2 đơn vị thuộc diện sắp xếp, 9 khuyến khích và 7 liền kề.

Tại thành phố Hà Nội sẽ thực hiện sắp xếp 152 cấp xã, trong đó có 98 đơn vị thuộc diện sắp xếp, 6 đơn vị khuyến khích và 48 đơn vị liền kề;

Trong khi đó, tỉnh Nghệ An thực hiện sắp xếp 3 cấp huyện, trong đó có 1 đơn vị thuộc diện sắp xếp, 2 đơn vị liền kề; 96 cấp xã, trong đó 68 đơn vị thuộc diện sắp xếp và 28 đơn vị liền kề;

Với thành phố Hải Phòng sẽ tiến hành sắp xếp 82 cấp xã, trong đó 41 đơn vị thuộc diện sắp xếp, 27 đơn vị khuyến khích và 14 đơn vị liền kề;

Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện sắp xếp 80 cấp xã, trong đó 74 đơn vị thuộc diện sắp xếp, 6 đơn vị liền kề.

"Yếu tố đặc thù" được xem xét thế nào?

Ở chiều ngược lại, có tổng số 19 ĐVHC cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp nhưng địa phương đề nghị không thực hiện do có yếu tố đặc thù.

Tương tự, ở cấp xã cũng có tổng số 515 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp nhưng địa phương đề nghị không thực hiện do có yếu tố đặc thù.

Căn cứ theo Nghị quyết số 35 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Ban chỉ đạo đặc biệt lưu ý đến việc rà soát, xác định các trường hợp thuộc diện sắp xếp, khuyến khích sắp xếp và liền kề trong giai đoạn 2023 – 2025.

Đối với các trường hợp thuộc diện sắp xếp nhưng địa phương đề xuất chưa hoặc không sắp xếp trong giai đoạn này thì phải giải trình thuyết phục, có đủ căn cứ. Cụ thể, phải đáp ứng đồng thời 2 điều kiện: Có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh hoặc có đặc điểm về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán riêng biệt; kế đến là việc sắp xếp với ĐVHC liền kề khác sẽ dẫn đến mất ổn định về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Bộ Nội vụ - cơ quan thường trực được giao hướng dẫn việc xem xét, đánh giá kết quả thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã là một trong các tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân.