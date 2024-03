Cần Thơ nhập 4 phường vào 1, dư 180 nhân sự

TPO - Thành phố Cần Thơ dự kiến sắp xếp, sáp nhập 4 phường trung tâm thành 1 phường duy nhất, sau sáp nhập dự kiến sẽ dôi dư khoảng 180 nhân sự, gồm cả cán bộ công chức, viên chức, người lao động, nhân sự không chuyên trách, công an, y tế phường.

Sáng 13/3, TP. Cần Thơ họp Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Dự thảo đề án đưa ra nhiều phương án sắp xếp, bố trí nhân sự dôi dư sau khi sáp nhập 4 phường ở quận Ninh Kiều.

Theo phương án của Thành phố, quận Ninh Kiều sẽ sắp xếp, sáp nhập 4 phường vào làm 1, gồm: An Phú, An Nghiệp, An Cư, Thới Bình; phường mới dự kiến lấy tên Thới Bình. Để triển khai, UBND các phường đã rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri chuẩn bị lấy ý kiến về phương án sắp xếp trên.

UBND quận Ninh Kiều và các phường cũng rà soát, xây dựng phương án sắp xếp bộ máy, nhân sự ở các phường thuộc diện dôi dư sau sắp xếp; dự kiến bố trí trụ sở làm việc của phường mới; phương án sắp xếp trụ sở cơ quan, tổ chức dôi dư sau sắp xếp...

Ông Châu Việt Tha – Giám đốc Sở Nội vụ Cần Thơ cho hay, trên cơ sở phương án bố trí số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách sau sáp nhập, có 100 nhân sự thuộc diện dôi dư. Trong đó, có 58 cán bộ, công chức phường và 42 người hoạt động không chuyên trách của các phường (không bao gồm lực lượng công an, y tế phường).

Với nhân sự dôi dư trên, Sở Nội vụ dự kiến, trường hợp cán bộ dôi dư (bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND và trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội): Các địa phương căn cứ theo các tiêu chuẩn quy định để chọn, bầu giữ các chức vụ lãnh đạo ở phường mới, số cán bộ còn lại dôi dư thực hiện cho bảo lưu hệ số phụ cấp chức vụ theo quy định. Điều động, bố trí giữ các vị trí phù hợp với trình độ chuyên môn, chức danh ở các đơn vị khác cùng cấp còn khuyết nhân sự; xét chuyển thành công chức cấp huyện trở lên đối với các trường hợp đủ điều kiện để bố trí vào các vị trí còn khuyết tại quận/huyện, sở/ngành.

Với cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách lớn tuổi, chưa đạt chuẩn, theo ông Tha, địa phương vận động tự nguyện xin nghỉ để hưởng các chế độ, chính sách theo quy định. Giải quyết chế độ nghỉ hưu, nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân và thực hiện chính sách tinh giản biên chế với nhân sự dôi dư theo Nghị định 29/2023/NĐ-CP.

Ông Trần Việt Trường – Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ giao Sở Nội vụ khẩn trương tổng hợp, hoàn thiện dự thảo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, trình UBND Thành phố.

Quận Ninh Kiều được giao chỉ đạo UBND các phường thuộc diện sắp xếp triển khai lấy ý kiến cử tri, hoàn thành trước ngày 29/3/2024. Tổ chức họp HĐND cấp phường, cấp quận để thông qua chủ trương sắp xếp, hoàn thành trước ngày 5/4/2024. Dự kiến giữa tháng 4 tới, HĐND TP. Cần Thơ sẽ họp cho ý kiến vào đề án này, trước khi trình Bộ Nội vụ, Chính phủ.

“Việc triển khai xây dựng đề án trong bối cảnh rất khẩn trương, thời gian chỉ còn hơn 1,5 tháng. Tôi đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, địa phương tăng cường lãnh chỉ đạo công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên. Đảm bảo tiến độ xây dựng và gửi hồ sơ đề án về Bộ Nội vụ, Chính phủ đúng thời gian quy định”, ông Trường yêu cầu.

Thống kê sơ bộ, hiện 4 phường kể trên của TP. Cần Thơ thuộc diện sắp xếp có tổng số 251 cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, gồm: Công chức phường (81), hoạt động không chuyên trách (47), công an phường (36), viên chức trạm y tế (25), bảo vệ dân phố (15), lực lượng quân sự (33), hoạt động ở các hội (14). Sau sắp xếp 4 phường thành 1 phường, dự kiến số lượng người dôi dư là 180 người (gồm cả công an, y tế phường).