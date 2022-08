Trung tá Ksor H'Bơ Khắp nhận quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Trung tá Ksor H'Bơ Khắp -Trưởng Công an thị xã Ayun Pa, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Chiều 30/8, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Trung tá Ksor H'Bơ Khắp-Trưởng Công an thị xã Ayun Pa, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai kể từ ngày 18/8/2022.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh-nhấn mạnh: Trung tá Ksor H’Bơ Khắp là một đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có quá trình phấn đấu liên tục, trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác. Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tin tưởng sau khi được bổ nhiệm ở cương vị Phó Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Ksor H’Bơ Khắp sẽ phát huy năng lực, sở trường và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác của Công an tỉnh ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Trung tá Ksor H'Bơ Khắp bày tỏ sự cảm ơn, tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh và Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã tín nhiệm trao trọng trách mới. Trên cương vị mới, Trung tá sẽ nhanh chóng nghiên cứu, tiếp cận và xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, vai trò, trách nhiệm được phân công; nỗ lực, phấn đấu học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, phát huy năng lực, sở trường; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì nhân dân phục vụ.

Trung tá Ksor H’Bơ Khắp sinh năm 1982, quê quán tại xã Ia Trok (huyện Ia Pa), trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Điều tra tội phạm, đang trong thời gian bảo vệ Luận án Tiến sĩ. Trung tá Ksor H'Bơ Khắp có 16 năm công tác tại Công an thị xã Ayun Pa (từ năm 2006), trong đó có 2 năm giữ chức vụ Phó Đội trưởng đội An ninh, 8 năm giữ chức vụ Phó Trưởng Công an thị xã và 3 năm giữ chức vụ Trưởng Công an thị xã Ayun Pa.

Trung tá Ksor H'Bơ Khắp từng được bầu là đại biểu Quốc hội Khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021) thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, Ủy viên Hội đồng dân tộc Quốc hội. Trong thời gian là đại biểu Quốc hội, đồng chí luôn thể hiện tính quyết đoán, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, thẳng thắn trong tham gia đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật, được truyền thông và Nhân dân tin yêu, ủng hộ.

