Bản tin 8H: Thu hồi quyết định thành lập Hội Tướng lĩnh của huyện ở Hà Tĩnh

TPO - UBND huyện Đức Thọ vừa thu hồi quyết định thành lập Hội Tướng lĩnh huyện Đức Thọ do chưa đảm bảo các quy định và vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Tối 29/8, một lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa có báo cáo gửi Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc hủy bỏ quyết định việc thành lập Ban vận động và hủy bỏ quyết định cho phép thành lập Hội tướng lĩnh huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh). Cơ quan chức năng nhận định, hồ sơ thành lập Hội tướng lĩnh huyện Đức Thọ chưa đảm bảo các quy định, vi phạm những điều đảng viên không được làm. Trước đó, ngày 13/8, Hội tướng lĩnh huyện Đức Thọ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022-2027, bầu 7 người vào Ban chấp hành Hội. Được biết, huyện Đức Thọ có 48 tướng lĩnh là con em quê hương và 8 tướng lĩnh là con rể (44 tướng quân đội, 12 tướng công an).

Khoảng 4h sáng 30/8, ô tô tải nhãn hiệu ChengLong BKS 15C-134.91, lưu thông trên cầu Thanh Trì (theo hướng từ Gia Lâm vào trung tâm thành phố Hà Nội) thì bất ngờ đâm đổ lan cầu rơi xuống sông Hồng. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy khoảng 5 m lan can cầu Thanh Trì và 24 m dải phân cách gãy đổ. Chỉ huy Đội CSGT số 14, Phòng CSGT Hà Nội, cho hay bước đầu ghi nhận tài xế điều khiển chiếc xe thoát chết, tuy nhiên người này bị thương và đã được đưa đi bệnh viện. Chiếc xe rơi xuống sông dự kiến được lực lượng chức năng trục vớt sáng cùng ngày.

Chiều 29/8, dù đang trong giờ hành chính nhưng nhiều lãnh đạo, cán bộ xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An vắng mặt. Chỉ có một số cán bộ trực tại cơ quan như: Phó chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, cán bộ Văn hóa, Tư pháp, Văn phòng Đảng ủy và một cán bộ Hội Nông dân xã. Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Bùi Đăng Thu - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn, thừa nhận, vào thứ 6, ngày 26/8, nhiều cán bộ xã đi du lịch ở Phú Quốc. Ông Thu bận họp nên đến chủ nhật, ngày 28/8, ông mới đi máy bay vào cùng đoàn. Ông Thu nhận sai và hứa sẽ rút kinh nghiệm việc nhiều cán bộ chủ chốt bỏ nhiệm sở đi du lịch.

Chiều 29/8, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai cho biết đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Văn Thân (ngụ huyện Vĩnh Cửu), chủ phà ĐN-0871, do lỗi vi phạm khi giao phương tiện cho người không có giấy phép chuyên môn theo quy định điều khiển, lỗi không hướng dẫn hành khách sử dụng các thiết bị dụng cụ cứu sinh. Cơ quan chức năng cũng đã tạm giữ giấy chứng nhận phương tiện thủy ĐN-0871. Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh bé trai khoảng 10 tuổi điều khiển phà ĐN-0871 chở hành khách và xe máy qua sông Đồng Nai. Qua xác minh, sự việc xảy ra vào ngày 21/8 tại khu vực đò ngang bến đò Hiếu Liêm - Trị An - Bình Dương thuộc huyện Vĩnh Cửu.

Chiều 29/8 cho biết, Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 4 cá nhân để phục vụ công tác điều tra vụ việc ngư dân nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh Bái Tử Long. Quyết định yêu cầu đình chỉ 15 ngày (kể từ 29/8) để phục vụ công tác kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Thành ủy đối với 4 cán bộ, nhân viên tại Đội Kiểm tra Trật tự đô thị và Môi trường TP Cẩm Phả, gồm: Ông Phạm Thành Nam (đội phó), ông Trần Văn Hùng, ông Đoàn Quốc Hiệp (cùng là viên chức) và ông Bùi Duy Tùng (hợp đồng lao động). Trước đó, báo chí phản ảnh 167 hộ dân nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh Bái Tử Long từ năm 2018 đến nay nhưng vẫn “qua mặt” được cơ quan chức năng.

Ngày 29/8, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh về một chủ xe ở thành phố Đà Nẵng bấm được biển số ngũ quý 9 là 43D1-999.99 khiến nhiều người trầm trồ. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng xác nhận, Công an quận Thanh Khê đã bàn giao biển số ngũ quý 9 trên cho chủ xe vào sáng cùng ngày. Người may mắn bấm được biển số trên là anh Nguyễn Phan Sang (trú quận Thanh Khê). Anh Sang cho biết, chiếc xe máy anh mua là Honda Super Cup C125. Theo anh Sang, sau khi bấm trúng biển ngũ quý 9, rất nhiều người gọi điện đến hỏi mua xe, có người trả giá cao nhất là 1,2 tỷ đồng nhưng anh không có ý định bán.

Ngày 29/8, Việt Nam ghi nhận 2.409 ca COVID-19, tăng 704 trường hợp so với 24 giờ trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.405.711 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 7.007 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.157.129 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 91 ca. Từ 17h30 ngày 28/8 đến 17h30 ngày 29/8 ghi nhận 1 ca tử vong tại: Hải Dương. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.113 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)