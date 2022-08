Bản tin 8H: Bé gái bị nước cuốn trôi khi cùng bố đi qua máng tràn

TPO - Khi bị nước cuốn, anh T chỉ kịp cứu con gái lớn, còn con gái nhỏ trôi theo dòng nước.

Ngày 27/8, Công an xã Vân Trục, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết, khoảng 20h ngày 26/8, anh N.Q.T (SN 1981, trú tại thôn Đồng Núi, xã Vân Trục) đi xe máy từ thôn Tam Phú để về nhà, chở theo 2 con gái gồm N.T.Y.N (SN 2015) và N.T.N.Q (SN 2017), không may xảy ra tai nạn thương tâm. Cụ thể, khi anh T điều khiển xe đi qua máng tràn đoạn đường liên thôn của thôn Tam Phú, dòng chảy xiết đã cuốn trôi cả 3 bố con và phương tiện. Anh T chỉ kịp cứu được con gái N.T.N.Q, còn cháu N.T.Y.N đã bị cuốn trôi theo dòng nước. Đến khoảng 21h50 ngày 26/8, lực lượng chức năng mới tìm thấy cháu N đã tử vong tại khu vực dòng nước ở cánh Đồng Ngòi, thôn Vân Trục. Được biết, cháu N đang là học sinh lớp 2, trường tiểu học Vân Trục.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (28/8), Bắc Bộ, Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng nhưng cần đề phòng mưa dông lúc chiều tối và đêm. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi hơn 35 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực Tây Nguyên 28-31 độ C, có nơi hơn 31 độ C; Nam Bộ 31-34 độ C. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, vùng trũng thấp.

Ngày 27/8, thông tin từ Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, Đội An ninh vừa triệu tập N.T.H.Q. (16 tuổi, trú xã Tường Sơn) để làm rõ hành vi đăng tải thông tin, hình ảnh xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT). Trước đó, Q. bị lực lượng CSGT huyện Anh Sơn lập biên bản vi phạm hành chính vì điều khiển xe mô tô khi chưa có giấy phép lái xe. Bức xúc về sự việc, Q. sử dụng facebook đăng tải hình ảnh lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ, kèm những lời lẽ xúc phạm rồi kêu gọi cộng đồng mạng "chia sẻ cho em đi".

Ngày 27/8, Việt Nam ghi nhận 2.197 ca COVID-19, giảm 998 trường hợp so với 24 giờ trước đó. Số liệu những tuần gần đây Bộ Y tế cung cấp cho thấy, số F0 trong 2 ngày nghỉ cuối tuần luôn giảm sâu và tăng vọt trở lại vào đầu tuần. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.401.597 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 13.939 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.140.204 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 161 ca. Từ 17h30 ngày 26/8 đến 17h30 ngày 27/8 ghi nhận 1 ca tử vong tại: Ninh Bình. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.111 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Rạng sáng 27/8, có tin báo về một trường hợp bỏ xe máy trên cầu Long Bình 2 (phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) gieo mình xuống sông. Tuy nhiên, sau hơn 2 giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ nhận được thông báo người nhảy cầu đã về nhà ngủ. Trình diện cơ quan công an vào sáng cùng ngày, Đ.V.L.E (SN 1993, ngụ xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) khai, do mâu thuẫn với gia đình nên đêm 26/8 rạng sáng 27/8, E điều khiển xe máy đến cầu Long Bình 2 với ý định nhảy xuống sông tự tử. Tuy nhiên khi trôi theo dòng nước một đoạn khoảng 20 mét, E leo lên bờ và về nhà ngủ. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 27/8, Công an TP Hải Phòng thông tin chính thức về vụ việc hành khách bị phát hiện mang 1 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng (nghi là ma túy) lên máy bay. Trước đó, ngày 17/8, anh N.T.A (40 tuổi, trú quận Hải An, TP Hải Phòng) bị phát hiện trong túi quần có túi nilon chứa tinh thể màu trắng trong lúc làm thủ tục trước chuyến bay từ Hải Phòng đến TP Buôn Mê Thuật (Đắk Lắk). Qua giám định, công an tỉnh đã xác định số tinh thể thu giữ của hành khách N.T.A. là đường phèn, không phải chất ma túy. Cảnh sát cũng không phát hiện có chất ma túy trong cơ thể nam hành khách này. Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, hành khách N.T.A là cán bộ công an, hiện đang công tác tại một quận tại TP Hải Phòng. (XEM CHI TIẾT)

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết, vào 16h16 chiều 27/8, một trận động đất có độ lớn 2.7 đã xảy ra tại vị trí có tọa độ: 22.849N-104.540E, trên khu vực tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Cùng ngày, tại Kon Plông ghi nhận liên tiếp 3 trận động đất có độ lớn từ 2.5-3.0. Đây là những rung chấn tiếp theo xảy ra ở khu vực này sau trận động đất mạnh nhất trong hơn một thế kỷ xảy ra chiều 23/8. Vào 15h chiều 27/8, tại huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam cũng xảy ra một trận động đất có độ lớn 3.0, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2 km. (XEM CHI TIẾT)