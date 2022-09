Bản tin 8H: Chủ tịch Hà Nội thêm nhiệm vụ mới

TPO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa được giao đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố. Theo quyết định, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội. Ủy viên Hội đồng, gồm: Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Đức; Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng (thay thế ông Nguyễn Anh Dũng, nguyên Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội do luân chuyển công tác); Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội (thay thế Thiếu tướng Đào Thanh Hải đã nghỉ chế độ). Các thành viên khác của Hội đồng giữ nguyên theo quyết định 4968 ngày 24/11/2021 của UBND thành phố.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày và đêm nay (4/9), ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi hơn 70mm (thời gian mưa tập trung vào sáng). Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Các tỉnh Trung Bộ, từ chiều tối 4-5/9, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (tập trung vào chiều tối và tối). Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi hơn 70mm (mưa dông tập trung vào chiều và tối). Cảnh báo, mưa dông trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Liên quan vụ việc du khách người Nhật Bản tố lái xe taxi “chặt chém” số tiền 420 nghìn đồng thay vì đúng giá là 42 nghìn đồng vào ngày 31/8, chiều 3/9, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, lái xe taxi là L.Đ.H (SN 1998, trú tại TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) của hãng taxi Thanh Nhàn. Nhận thức việc làm của mình là sai, tối 31/8, H đã chủ động liên hệ với nhóm du khách trên tại khách sạn 27 Lý Thường Kiệt. Khi đến khách sạn, H đã gặp, xin lỗi nhóm du khách trên và hoàn trả lại số tiền thừa 360 nghìn đồng. Nhóm du khách chấp nhận lời xin lỗi của H và nhận lại tiền thừa. Ngày 3/9, H tới Công an quận Hoàn Kiếm để trình bày lại toàn bộ sự việc, đồng thời cam kết không tái phạm.

Ông Vũ Hồng Trường - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro), cho biết: Tính đến 12h ngày 2/9, đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã vận chuyển hơn 18.000 lượt hành khách. Hết ngày 2/9, con số hành khách đi tàu đã đạt kỷ lục hơn 55.000 hành khách. Đây là số lượng hành khách đi tàu trong ngày cao nhất từ trước đến nay. Trước đó, vào ngày 1/5, đường sắt Cát Linh - Hà Đông ghi nhận kỷ lục với hơn 54.000 hành khách đi lại trong ngày.

Chiều 3/9, Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, trong 2 ngày (2 và 3/9) địa phương đón gần 142.000 lượt khách đến tham quan, vui chơi, lưu trú tại các khách sạn, khu du lịch, bãi tắm trên địa bàn, doanh thu ước đạt hơn 93 tỷ đồng. Thành phố Vũng Tàu là địa phương có số lượng du khách đến tắm biển, vui chơi nhiều nhất với 60.000 lượt khách, doanh thu đạt 39 tỷ đồng, kế đến là huyện Xuyên Mộc 26,4 tỷ đồng với hơn 33.400 lượt khách.

Ngày 3/9, Việt Nam ghi nhận 1.596 ca COVID-19, trong đó có 1 ca nhập cảnh. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.417.503 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 9.299 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.205.173 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 117 ca. Từ 17h30 ngày 02/9 đến 17h30 ngày 03/9 ghi nhận 1 ca tử vong tại: Khánh Hòa. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.119 ca. (XEM CHI TIẾT)

Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), trong ngày thứ ba nghỉ lễ 2/9, toàn quốc xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người và bị thương 14 người. Trong ngày, xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, làm 2 người chết, 1 người bị thương. Cảnh sát giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 9.912 trường hợp vi phạm; phạt tiền 13,613 tỉ đồng; tạm giữ 262 xe ô tô, 3.811 xe mô tô, 21 phương tiện khác; tước 1.361 giấy phép lái xe các loại. (XEM CHI TIẾT)

Tối 3/9, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Tiến, TX. Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) khiến 2 người tử vong, 5 người khác bị thương. Theo thông tin ban đầu, vào 15h cùng ngày, trên QL 48A đoạn qua địa bàn xóm Hưng Lập, xã Nghĩa Tiến (TX.Thái Hoà), ô tô BKS 37A-391xx (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông đến địa phận trên thì va chạm với xe máy do người đàn ông chở vợ đi cùng chiều. Cú tông mạnh khiến người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ, người vợ được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Trên ô tô con có 6 người, trong đó có tới 5 người bị thương. (XEM CHI TIẾT).