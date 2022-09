Bản tin 8H: Bà Đào Hồng Lan thôi làm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh

TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn cho bà Đào Hồng Lan thôi làm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh và phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Anh Tuấn làm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh này.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng thời phê chuẩn việc cho thôi làm nhiệm vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Bắc Ninh đối với bà Đào Hồng Lan để giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế, quyền Bộ trưởng Y tế.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (6/9), khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời tạnh ráo, ít mây và nắng từ sáng sớm; trong ngày nhiều nơi xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ toàn vùng cao nhất trên 35 độ. Tuy nhiên, từ đêm 7/9 đến khoảng ngày 12/9 ở khu vực đồng bằng, trung du và ven biển Bắc Bộ, khu vực Hòa Bình và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ từ chiều tối và đêm 5/9 đã có mưa giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Mưa giông và mưa lớn cục bộ ở khu vực từ này có khả năng kéo dài đến ngày 7/9 (thời gian tập trung vào chiều và tối).

17h ngày 5/9, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh đã bàn giao thi thể chị N.T.N.Q. (27 tuổi, ngụ thị xã Hòa Thành) và 2 con là Đ.Đ.K. (4 tuổi), Đ.Đ.N.P. (2 tuổi) cho gia đình để lo hậu sự. Khoảng 23h ngày 4/9, người thân phát hiện 3 mẹ con chị Q. rời khỏi nhà cùng chiếc xe máy nên đi tìm. Rạng sáng 5/9, gia đình tìm thấy xe máy của chị Q. tại khu vực kênh Tây, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu. Nghi chị Q. nhảy kênh nên gia đình đã trình báo lực lượng chức năng. Theo người thân, chị Q. ôm hai con nhảy kênh nghi do buồn chuyện gia đình.

Sau một tháng triển khai (1-30/8), 3 trạm An Sương - An Lạc, cầu Phú Mỹ, xa lộ Hà Nội (TP.HCM) đón 2,7 triệu lượt xe sử dụng dịch vụ thu phí không dừng (ETC). Theo Sở GTVT TP.HCM, tỷ lệ đọc thẻ thất bại khi qua các trạm thu phí tăng nhanh. Đặc biệt là thẻ do VDTC phát hành (ePass). Tại trạm thu phí cầu Phú Mỹ, tỷ lệ đọc thất bại của thẻ VDTC là 10,2%, VETC có 2,8%, trong khi tỷ lệ đọc thẻ thất bại tại trạm trước đây chỉ 0,5%. Lượng xe sử dụng ETC qua trạm trong tháng 8 hơn 676.000 lượt, với hơn 88.000 lượt xe gặp lỗi về thẻ khi qua trạm thu phí này.

Ngày 5/9, Việt Nam ghi nhận 2.161 ca COVID-19, tăng 770 ca so với 24 giờ trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.421.055 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 20.718 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.232.281 ca. Bệnh nhân đang thở ô xy là 144 ca. Từ 17h30 ngày 4/9 đến 17h30 ngày 5/9 ghi nhận 2 ca tử vong tại: Tây Ninh (1), Thanh Hóa (1). Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.122 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 5/9, Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng về công tác nhân sự đối với Cục C06 và Công an tỉnh Hà Nam. Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, được điều động và Bổ nhiệm làm Cục trưởng Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội (C06), Bộ Công an. Cùng ngày, Thiếu tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng C06 nhận quyết định nghỉ hưu. Bên cạnh đó, Đại tá Tô Anh Dũng, Phó cục trưởng C06 được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 5/9, Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” làm việc với Chính phủ và các bộ, ngành. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, trong giai đoạn này, kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính bên trong đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và tương đương giảm 7 sở; tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn cấp sở giảm 1.648 tổ chức; cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện giảm 451 tổ chức. Kết quả sắp xếp đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập giảm 7.721 đơn vị, giảm 13,85% so với năm 2015. (XEM CHI TIẾT)