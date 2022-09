Bộ Công an có tân Cục trưởng Quản lý hành chính

TPO - Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, được điều động và Bổ nhiệm làm Cục trưởng Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội (C06), Bộ Công an. Bên cạnh đó, Đại tá Tô Anh Dũng, Phó cục trưởng C06 được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.

Ngày 5/9, Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng về công tác nhân sự nêu trên đối với Cục C06 và Công an tỉnh Hà Nam. Cùng ngày, Thiếu tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng C06 nhận quyết định nghỉ hưu. Bên cạnh đó, Đại tá Tô Anh Dũng, Phó cục trưởng C06 được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam. Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, sinh năm 1969, quê quán ở huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Ông từng là cán bộ Phòng Cảnh sát trật tự Công an Hải Phòng, rồi Trưởng phòng của đơn vị này. Từ tháng 1/2013 đến tháng 3/2015, ông Hùng là Trưởng Công an huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. Từ tháng 4/2015 đến tháng 6/2020, ông làm Phó giám đốc Công an Hải Phòng. Tân Cục trưởng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội là Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam từ tháng 7/2020 cho đến khi nhận nhiệm vụ mới. Phát biểu tại lễ công bố, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã điểm lại những mốc son quan trọng của lực lượng C06, trong đó nổi bật là việc triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030... Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của Trung tướng Tô Văn Huệ trong lĩnh vực quản lý hành chính về Trật tự xã hội; mong rằng đồng chí Tô Văn Huệ nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí nhưng vẫn tiếp tục truyền đạt lại kinh nghiệm, tham gia đóng góp ý kiến, trước mắt bàn giao công việc với Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, tân Cục trưởng Cục C06. Phát biểu tại buổi lễ công bố, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng khẳng định, sẽ thường xuyên học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ về mọi mặt, chủ động tiếp cận công việc, tình hình và yêu cầu công tác; cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục C06 giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất cao, phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng LLVTND, làm việc theo quy trình, quy chế, phát huy trí tuệ tập thể và vai trò cá nhân phụ trách, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Minh Đức