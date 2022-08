Bộ Công an thông tin chi tiết trường hợp thu và không thu hộ khẩu giấy

TPO - Trao đổi với Tiền Phong, Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) đã thông tin cụ thể về trường hợp thu và không thu hộ khẩu giấy.

Thời gian vừa qua, Bộ Công an khẳng định, không có chủ trương thu hồi sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, mà chỉ thực hiện thu khi người dân đến cơ quan công an thay đổi, bổ sung thông tin. Tuy nhiên, thực tế, nhiều trường hợp đến cơ quan công an thực hiện một số thủ tục, công dân vẫn bị thu hồi sổ hộ khẩu giấy.

Ngày 23/8, trao đổi với Tiền Phong về vấn đề trên, Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng C06 giải thích: Theo quy định tại khoản 2, Điều 26, Thông tư 55/2021/TT/BCA, công dân sẽ bị thu sổ hộ khẩu giấy khi thực hiện các thủ tục như, đăng ký thường trú, điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, tách hộ, xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, xóa đăng ký tạm trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Khi công dân thực hiện các giao dịch trên, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật Cư trú và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Trung tướng Tô Văn Huệ giải thích thêm, khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy thì cơ quan đăng ký cư trú không chỉnh sửa, bổ sung vào sổ hộ khẩu, không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Thay vào đó, cơ quan đăng ký cư trú, có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy đã cấp đồng thời thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật Cư trú.

Khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bị thu lại, cơ quan công an sẽ cấp cho công dân 1 giấy xác nhận có giá trị tương đương với sổ hộ khẩu để tạo thuận lợi cho việc giao dịch. Giấy xác nhận này có giá trị 1 tháng. Khi hết hạn công dân có thể tiếp tục đến cơ quan công an xin cấp lại. Sau ngày 31/12, cơ quan công an cũng sẽ dừng cấp loại giấy xác nhận này.

“Khi Bộ Công an đã chia sẻ dữ liệu quốc gia về dân cư cho các bộ, ngành, đơn vị chức năng theo quy định của pháp luật thì công dân chỉ cần cầm CCCD gắn chíp điện tử đến cơ quan, đơn vị để giao dịch hành chính mà không cần sổ hộ khẩu. Đối với vướng mắc của công dân khi giao dịch hành chính nhiều nơi vẫn đòi sổ hộ khẩu, thời gian tới Chính phủ sẽ có Chỉ thị hướng dẫn về việc này, để thực hiện đồng bộ trên toàn quốc, tạo thuận lợi nhất cho người dân", Trung tướng Tô Văn Huệ thông tin.

Trung tướng Tô Văn Huệ cho biết, kể từ ngày 1/1/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy sẽ không còn giá trị. Trường hợp từ nay đến sau 1/1/2023, nếu người dân không có thay đổi thông tin thuộc các trường hợp tại khoản 2 Điều 26 Thông tư 55/2021/TT-BCA, có thể giữ lại làm kỷ niệm.