Bản tin 8H: Giảng viên đại học say xỉn gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy

TPO - Công an phường Trung Hòa (Cầu Giấy) xác nhận tài xế xe 7 chỗ tông xe máy rồi bỏ trốn dẫn đến tai nạn liên hoàn là giảng viên đại học, có uống rượu trước đó.

Liên quan đến vụ ô tô 7 chỗ BKS 30F-81185 gây tai nạn liên hoàn với 2 xe máy, 1 ô tô trên đường Nguyễn Chánh (Cầu Giấy, Hà Nội) vào tối ngày 7/9, đại diện Công an phường Trung Hòa (Cầu Giấy) cho biết, danh tính tài xế gây tai nạn là T.V.P. (41 tuổi, ở tỉnh Bắc Ninh), hiện sinh sống tại Yên Hòa, Cầu Giấy. Ông P. là giảng viên Trường Văn hóa nghệ thuật quân đội. Tại cơ quan công an, lái xe P. khai nhận đã uống rượu từ trưa cùng ngày (7/9), không làm chủ được tốc độ nên gây ra vụ tai nạn liên hoàn. Công an quận Cầu Giấy đã tạm giữ ông T.V.P. để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo thông tin cập nhật, vụ tai nạn khiến 4 người bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú tại Bình Dương, tối 7/9, thông tin từ Công an tỉnh cho biết việc tìm kiếm các thi thể nạn nhân đã cơ bản hoàn tất. Hiện, lực lượng chức năng đã phát hiện 32 người tử vong bên trong hiện trường vụ cháy và một người tử vong tại bệnh viện. Theo số liệu ban đầu, trong 32 nạn nhân tử vong tìm thấy tại hiện trường có 16 nữ và 16 nam. Số người bị thương trong vụ việc là 17 người, trong đó 15 người đã xuất viện còn lại hai bệnh nhân nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, trong số hai nạn nhân bị thương nặng có một người đã tử vong. Như vậy, vụ cháy quán karaoke đã làm 33 người thiệt mạng.

Liên quan đến vụ đôi nam nữ nhảy cầu Long Biên vào tối ngày 6/9, lãnh đạo Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm cô gái mất tích. Theo cơ quan chức năng, danh tính đôi nam nữ đã được làm rõ. Cụ thể, nam thanh niên tên là C. (27 tuổi, quê Nam Định), nạn nhân nữ tên là H. (20 tuổi, ở Hà Nội). C. và H. có quan hệ tình cảm. Tối 6/9, C. và H. đèo nhau bằng xe máy lên cầu Long Biên nói chuyện nhằm giải quyết mâu thuẫn trước đó. Lúc này, H. bất ngờ trèo qua thành cầu, gieo mình xuống sông. Sau ít phút bàng hoàng, C. đã lao theo định cứu bạn gái nhưng bất thành. Sau đó, C. được lực lượng chức năng cứu thoát, còn H. vẫn đang mất tích.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay (8/9) đến đêm mai (9/9), khu vực Việt Bắc (Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn), ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Nam Sơn La và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 180mm. Các khu vực khác của Bắc Bộ và khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm/24h, có nơi trên 50mm/24h. Nhiệt độ các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ hôm nay giảm mạnh so với hôm qua. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 27-29 độ, thấp nhất 22-25 độ, vùng núi cao dưới 22 độ. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 7/9, Việt Nam ghi nhận 3.878 ca COVID-19, tăng hơn 24 giờ trước đó 184 trường hợp. Đây là ngày có số ca mắc mới cao nhất trong gần 4 tháng qua tại nước ta. Số bệnh nhân nặng tăng 33 ca so với hôm qua, hiện có 150 ca đang điều trị tại các bệnh viện. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.428.632 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 14.927 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.252.898 ca. Từ 17h30 ngày 06/9 đến 17h30 ngày 07/9 ghi nhận 2 ca tử vong tại: Cao Bằng (1), Tây Ninh (1). Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.125 ca. (XEM CHI TIẾT)

Theo phản ánh từ Chủ đầu tư và nhà thầu, dọc tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đang có hàng trăm vị trí bị cắt mất cáp ngầm hạ áp loại 4x16, 4x25, 4x35 với tổng mét dây lên đến gần 3.000m dài. Cùng với đó là mất hệ thống bảng mạch điện và aptomat cùng nhiều thiết bị khác. Đại diện nhà thầu thi công hệ thống điện chiếu sáng cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, cho biết, việc mất cắp dây điện xuất hiện từ đêm 1/9, sau khi tuyến cao tốc khánh thành đưa vào sử dụng. Hiện đơn vị đang tập trung khắc phục, thực hiện thay thế thiết bị và đưa vào vận hành hệ thống điện trong thời gian sớm nhất có thể. (XEM CHI TIẾT)