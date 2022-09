Bản tin 8H: Diễn biến bất ngờ vụ đôi nam nữ nhảy cầu Long Biên

TPO - Nam thanh niên trong vụ đôi nam nữ nhảy cầu Long Biên bước đầu đã cung cấp thông tin cho cơ quan công an về diễn biến trước khi xảy ra sự việc.

Liên quan đến vụ đôi nam nữ nhảy cầu Long Biên (Hà Nội), qua làm việc với công an, nam thanh niên được cứu sống L.C (SN 1999, quê quán Nam Định) cho biết, ngày 6/9, C. được bạn gái là P. (SN 2002, tạm trú ở quận Đống Đa, Hà Nội) rủ đi chơi. Khoảng 19h cùng ngày, hai người di chuyển bằng xe máy lên cầu Long Biên. Nghe P. than đau bụng, C. lấy xe máy đi mua thuốc. Lúc quay lại, C. thấy bạn gái trèo lên lan can cầu rồi lao thẳng xuống sông Hồng. C. nhảy theo và đã túm được tay của bạn gái. Nhưng do dòng nước chảy mạnh, đuối sức nên C. đã để tuột P. May mắn, C. được đội cứu hộ phát hiện và cứu sống kịp thời. Được biết trước đó, P. nhắn tin cho một số người thân với nội dụng "xin lỗi". Hiện vẫn chưa tìm thấy P.

Ban Quản lý dự án ODA TP Cần Thơ vừa phê duyệt dự toán điều chỉnh gói thầu cải tạo hệ thống thoát nước tại quận trung tâm là Ninh Kiều (CT3-PW-1.11). Gói thầu này được thực hiện từ nay đến năm 2024, thuộc dự án phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị. CT3-PW-1.11 thực hiện tại 32 tuyến đường trung tâm TP Cần Thơ với hơn 12.000 m cống. Hai trạm bơm tổng công suất 3,5 m3 mỗi giây cũng được xây tại khu vực tiểu cảnh tiếp giáp chợ Cần Thơ (trạm Châu Văn Liêm) và dưới chân cầu Ninh Kiều. Tổng vốn đầu tư của gói thầu hơn 317 tỷ đồng, từ vốn vay Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng.

Tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp và nhiễu động gió đông trên cao nên hôm nay (9/9), khu vực ven biển, đồng bằng, trung du Bắc Bộ, Hòa Bình, Yên Bái và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 100mm. Các khu vực khác của Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 50mm. Nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ là 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Dự báo, đợt mưa diện rộng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10/9. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 8/9, Việt Nam ghi nhận 3.191 ca COVID-19, giảm 687 ca so với 24 giờ trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.431.823 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 8.503 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.261.401 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 154 ca. Từ 17h30 ngày 07/9 đến 17h30 ngày 08/9 ghi nhận 1 ca tử vong tại: Quảng Ninh. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.126 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Huy Thao, Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Việt Yên (nguyên Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Việt Yên). Trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Việt Yên, ông Thao đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, vi phạm pháp luật về đấu thầu gây thiệt hại số tiền lớn cho ngân sách nhà nước. Ông Thao bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 8/9, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thái Bình cho biết, 7 thuyền viên của tàu Hà An 01 gặp sự cố ở vùng biển Thái Bình vừa được cứu nạn thành công. Trước đó, vào 9h30 cùng ngày, lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Thái Bình nhận được liên lạc cầu cứu từ Thuyền trưởng tàu Hà An 01, trên tàu có 6 thuyền viên, 1 giám định viên và chở 1.077 tấn dầu. Theo đó, khi đang nằm neo chờ thủy triều để vào luồng cảng Diêm Điền (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), tàu gặp thời tiết mưa dông, sóng to, gió lớn, tàu bị sóng nước đánh, tràn vào hầm mũi. Hệ thống điện của tàu bị tê liệt, không còn khả năng điều động... (XEM CHI TIẾT)