Bản tin 8H: Phát hiện thi thể bé trai 13 tuổi nổi trên ao cá

TPO - Khi đi ra ao bên nhà để xem có ai câu trộm cá không, người đàn ông ở Bình Dương phát hiện thi thể bé trai 13 tuổi nổi trên mặt nước.

Ngày 7/11, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, đang điều tra nguyên nhân bé trai 13 tuổi tử vong dưới ao cá. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h chiều 6/11, khi kiểm tra ao cá, ông Phạm Văn C (41 tuổi, ngụ tổ 3, KP Bình Phú, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An) phát hiện một người nổi úp mặt giữa ao. Nhận tin báo, lực lượng Công an có mặt lấy lời khai nhân chứng, vớt thi thể nạn nhân lên bờ. Nạn nhân được xác định là em N.V.T. (13 tuổi, quê An Giang, ở trọ gần hiện trường.) Ông C cho biết sáng, trưa cùng ngày ông cũng ra thăm ao cá nhưng không phát hiện gì.

Tối 7/11, tại TP Phủ Lý, Hà Nam, xảy ra vụ cháy xe khách giường nằm. Vụ việc xảy ra khoảng 21h cùng ngày, khi xe khách giường nằm mang BKS 89H - 040.xx đang di chuyển đến khu vực xã Liêm Tuyền, đoạn giao nhau giữa tỉnh lộ DT 499 và quốc lộ 21B hướng Hưng Yên - TP Phủ Lý. Tài xế phát hiện có khói bốc lên từ khoang xe nên đã dừng xe, hô hào hành khách chạy xuống thoát thân. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Nam đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường tiến hành dập lửa. Vụ cháy không có thiệt hại về người, nhưng xe khách và hành lý trên xe đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Giao thông Vận tải TP.HCM) đã có quyết định đình chỉ công tác đối với lái xe N.T.B, chạy xe buýt số 69 (Bến xe buýt Sài Gòn – Khu dân cư Vĩnh Lộc) BKS 51B-290.28, với hành vi vượt đèn đỏ.Thời gian đình chỉ kể từ ngày 5/11, sau khi xảy ra vụ việc. Công ty Cổ phần Vận tải Thành phố cũng bị xử phạt 1 triệu đồng về hành vi vi phạm Hợp đồng cung ứng sản phẩm dịch vụ vận tải công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP.HCM năm 2024. Tổng số tiền sẽ được trừ tiền trợ giá ngân sách nhà nước cấp cho đơn vị. Trước đó, sáng 5/11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xe buýt BKS 51B – 290.28 vẫn bóp còi inh ỏi và phóng nhanh qua giao lộ dù đèn đỏ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 8/11, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét. Các tỉnh Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ngoài ra, theo dự báo của cơ quan khí tượng, ngày 8/11, bão Yinxing đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 7 trong năm 2024.

Chiều 7/11, tại Công an tỉnh Phú Thọ, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời, Trung tướng Hoàng Đức Lừng công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Quốc Vương, Trưởng phòng thuộc Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ. (XEM CHI TIẾT)

Tối 7/11, ông Hoàng Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Rvê (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ nghi do lật xuồng làm 2 vợ chồng tử vong. Theo thông tin đầu, sáng cùng ngày, vợ chồng ông Nguyễn Văn M. (59 tuổi, ngụ thôn 9, xã Ia Rvê) và vợ là bà Lê Thị Cẩm H. (56 tuổi) chèo xuồng qua hồ Diện (thôn 9, xã Ia Rvê) để đến rẫy. Trưa cùng ngày, người thân không thấy vợ chồng ông M. về nên nhờ hàng xóm tìm kiếm. Khoảng 16h30 đến 17h cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân lần lượt tìm thấy thi thể 2 vợ chồng dưới hồ nước. (XEM CHI TIẾT)