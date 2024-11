Bản tin 8H: Cho hiệu trưởng trường mầm non trong vụ bữa ăn có 2 miếng chả nghỉ việc

TPO - Hiệu trưởng trường Mầm non Ánh Dương được UBND huyện Châu Đức giải quyết thôi việc theo nguyện vọng.

Ngày 6/11, UBND huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) ban hành quyết định giải quyết cho bà Phan Thị Hán Huệ, Hiệu trưởng Trường mầm non Ánh Dương, được thôi việc kể từ ngày 6/11, theo nguyện vọng cá nhân. Trước đó, nhiều giáo viên, người lao động Trường Mầm non Ánh Dương phản ánh việc đóng tiền ăn 30.000 đồng/bữa nhưng phần ăn khá nghèo nàn, kém chất lượng. Sau khi có phản ánh, nhà trường đã trả lại phần tiền ăn còn thừa để giáo viên tự đặt cơm bên ngoài. Ngày 21/9, huyện Châu Đức đã có quyết định thanh tra toàn diện Trường mầm non Ánh Dương. Ngày 13/10, bà Phan Thị Hán Huệ đã gửi đơn xin nghỉ việc đến UBND huyện Châu Đức. Lý do bà Huệ đưa ra là áp lực quá nặng nề, sức khỏe không đảm bảo và phải tiếp tục điều trị bệnh.

Trưa 6/11, đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3, Cục CSGT) cho biết đã mời Đ.T.N. (26 tuổi, trú tại huyện Thường Tín, TP Hà Nội), nữ tài xế quay đầu, đi ngược chiều đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đến trụ sở đơn vị để làm việc. Lực lượng CSGT lập biên bản với chị N. về hành vi đi ngược chiều trên cao tốc. Chị N. sẽ bị xử phạt 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 6 tháng. Chị N. cho biết ngày 5/11, điều khiển ô tô BKS 30G-975.XX nhầm đường vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ nên đi ngược chiều ra nút giao huyện Thường Tín để về nhà cho nhanh. Nữ tài xế cam kết không tái phạm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 7/11, các tỉnh phía Bắc trời lạnh, không khí hanh khô. Từ ngày 7/11 đến cuối tuần trời hanh khô, nắng nhiều, sáng sớm và đêm lạnh, trưa chiều nắng ấm. Nhiệt độ thấp nhất 21-22 độ, cao nhất 29-30 độ. Ngày 7/11, khu vực từ Quảng Nam đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 30-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Từ đêm 7/11 mưa lớn có xu hướng giảm dần. Khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày 8/11, mưa lớn kết thúc ở khu vực Trung Bộ.

Ngày 6/11, UBND TP HCM có thông báo khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư với dự án thành phần 1 đầu tư xây dựng đường cao tốc TP HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT). Giai đoạn 1 có 4 dự án thành phần. Dự án thành phần 1 là xây dựng đường cao tốc với tổng mức đầu tư khoảng 10.421 tỷ đồng. TP HCM mời nhà đầu tư quan tâm thực hiện theo hợp đồng BOT, với vốn nhà đầu tư khoảng 9.943 tỷ đồng (95,41%), vốn ngân sách nhà nước khoảng 478 tỷ đồng (4,59%). Cả 3 dự án thành phần còn lại được thực hiện theo phương thức đầu tư công, bao gồm: dự án thành phần 2 là xây dựng đường gom dân sinh, cầu vượt ngang đường cao tốc với tổng mức đầu tư khoảng 2.422 tỷ đồng; dự án thành phần 3 và 4 liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, với đoạn qua TP HCM khoảng 5.270 tỷ đồng và qua Tây Ninh khoảng 1.504 tỷ đồng.

Chiều 6/11, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ tại thành phố Biên Hòa. Ông Nguyễn Hữu Định, Giám đốc Sở Nội vụ Đồng Nai đã công bố quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Phong An, Phó bí thư Thành ủy Biên Hòa, nhiệm kỳ 2020-2025. (XEM CHI TIẾT)

Vào 22h ngày 6/11, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định, cho biết đã tìm thấy đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn không quân 940, trong tình trạng sức khỏe ổn định tại vùng núi xã Tây Phú (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định). Trước đó vài giờ, Thượng tá Nguyễn Hồng Quân, Chủ nhiệm bay của Trung đoàn Không quân 940, cũng được tìm thấy an toàn tại khu vực Hầm Hô (xã Tây Phú). Sáng cùng ngày, khi chuẩn bị kết thúc bài bay huấn luyện, máy bay Iak-130 (số hiệu 210D) rơi vào tình trạng thả càng không ra. Phi công đã báo cáo chỉ huy bay và được phép nhảy dù. Hai phi công nhảy dù lúc 10h51 tại khu vực Trường bắn TB2 ở Tây Sơn. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 6/11, Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức công bố, trao quyết định chỉ định nhân sự giữ chức Bí thư Thành ủy Đồng Xoài. Tại hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường đã trao Quyết định số 1570-QĐ/TU ngày 4/11/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước, tiếp nhận, điều động bà Phạm Thị Bích Thủy, Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh đến nhận công tác tại Thành ủy Đồng Xoài, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, nhiệm kỳ 2020-2025. (XEM CHI TIẾT)