Bản tin 8H: Trú mưa dưới xe máy kéo, 2 người tử vong

TPO - Trên đường đi làm rẫy về, nhóm người cùng nhau trú mưa dưới gầm xe máy kéo. Xe bất ngờ di chuyển khiến 2 người không kịp thoát, tử vong tại chỗ.

Tối 5/11, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ vụ việc 2 người tử vong dưới bánh xe máy kéo ở huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, khoảng 17h cùng ngày, gặp mưa trong lúc đi làm rẫy về, nhóm 6 người chui xuống dưới gầm xe máy kéo đang đậu trên rẫy chở sắn tại thôn 7, xã Cư M'lan, huyện Ea Súp, để trú mưa. Một lát sau, xe di chuyển. 4 người vội thoát ra ngoài, riêng 2 người không may bị xe cán tử vong. Một nạn nhân sinh sống trên địa bàn thôn 7 xã Cư M'lan, người còn lại ở xã Cư Kbang (huyện Ea Súp).

Ngày 5/11, UBND xã Mai Hóa (Tuyên Hóa, Quảng Bình) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông bị nước cuốn mất tích. Theo đó, khoảng 16h30 cùng ngày, một học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Xuân Mai (xã Mai Hóa) bị nước cuốn trôi khi đi qua vùng nước ngập ở thôn Bắc Hóa. Phát hiện sự việc, ông Cao Văn C. (SN 1971, trú tại thôn Bắc Hóa) nhảy xuống nước và cứu được cháu bé. Tuy nhiên, ông C. không may bị lũ cuốn mất tích. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường tìm kiếm nhưng chưa rõ tung tích.

Sở GTVT vừa có tờ trình UBND TPHCM về ban hành giá vé dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng tàu điện trên tuyến đường sắt đô thị số 1, Bến Thành - Suối Tiên (metro số 1). Tờ trình đề xuất đối với khách dùng tiền mặt, giá vé lượt thấp nhất là 7.000 đồng, cao nhất là 20.000 đồng. Còn khách mua vé lượt không dùng tiền mặt, mức giá đi tàu metro số 1 dao động từ 6.000 - 19.000 đồng. Đối với khách mua vé theo thời gian, vé đi một ngày là 40.000 đồng (không giới hạn số lượt đi lại trong ngày); vé ba ngày là 90.000 đồng, không giới hạn số lượt đi trong ba ngày. Khách phổ thông mua vé tháng là 300.000 đồng. Giá vé tháng cho học sinh, sinh viên là 150.000 đồng. Giá vé trên đã bao gồm bảo hiểm thân thể cho hành khách.

Thông tin về công tác giảm nghèo và bảo trợ xã hội 10 tháng năm 2024, Sở LĐTB&XH Hà Nội cho biết toàn TP hiện có trên 203.000 đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Tổng kinh phí chi trả 10 tháng của năm 2024 cho các đối tượng bảo trợ xã hội là trên 1.469 tỷ đồng. Các cơ sở trợ giúp xã hội của TP Hà Nội thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng 3.080 đối tượng bảo trợ xã hội gồm người cao tuổi cô đơn, người khuyết tật, trẻ em bị mất nguồn nuôi dưỡng và các đối tượng bảo trợ khác. Tính từ đầu năm đến nay, tổng kinh phí thực hiện công tác hỗ trợ đột xuất của toàn TP là 870,2 triệu đồng. TP Hà Nội đã thực hiện hỗ trợ cho 5.535 trẻ em với kinh phí trên 9 tỷ đồng.

Ngày 5/11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh chủ trì Lễ công bố quyết định chuẩn y của Ban Bí thư và quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về điều động cán bộ. Theo quyết định, Ban Bí thư chuẩn y đồng chí Nguyễn Thành Thuận, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Đà Nẵng giữ chức Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ Thành ủy điều động đồng chí Nguyễn Thành Thuận đến nhận công tác tại Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, giữ chức Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Thành Thuận sinh năm 1978, quê quán phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cao cấp lý luận chính trị.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Dự báo, khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 19-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Sáng 6/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa to đến rất to với lượng mưa 50-120mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/3 giờ). Từ trưa 6/11 đến hết ngày 7/11 khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa 40-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Mưa lớn ở khu vực Trung Bộ có xu hướng giảm dần từ đêm 7/11.

Ngày 5/11, Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về công tác cán bộ. Tại buổi lễ đã công bố quyết định Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về việc việc chỉ định đại tá Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.