Bản tin 8H: Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm 3 Phó Tư lệnh

TPO - Thủ tướng đã có quyết định bổ nhiệm Phó Tư lệnh Quân khu 4, Quân khu 9 và Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Tư lệnh: Quân khu 4, Quân khu 9, Quân chủng Phòng không - Không quân. Cụ thể, tại Quyết định 1070/QĐ-TTg, Đại tá Lê Hồng Nhân, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh, được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Quốc phòng. Tại Quyết định 1071/QĐ-TTg, Đại tá Quách Văn Nhỏ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng, được bổ nhiệm giữ chức Phó tư lệnh Quân khu 9, Bộ Quốc phòng. Tại Quyết định 1072/QĐ-TTg, Đại tá Vũ Hồng Sơn, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân, được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng.

Ngày 14/9, Thượng tá Nguyễn Ngọc Ánh, Chính trị viên Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ (Đội K72), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước cho biết sau hơn 3 tuần tìm kiếm, đơn vị đã phát hiện và cất bốc thành công 35 bộ hài cốt liệt sỹ tại khu vực ấp 2, xã Minh Đức, huyện Hớn Quản. Toàn bộ số hài cốt liệt sỹ đơn vị vừa quy tập hiện vẫn chưa xác định được danh tính. Theo nhận định ban đầu, vị trí tìm thấy hài cốt liệt sỹ có thể là khu vực chôn cất liệt sỹ thuộc Trung đoàn 201 và đồng bào hy sinh, tử nạn trong kháng chiến chống Mỹ giai đoạn 1972-1975.

Ngày 14/9, Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian qua, trên tuyến cao tốc vành đai 3 trên cao thường xuyên xảy ra tình trạng ô tô di chuyển vào làn dừng xe khẩn cấp, gây ra tình trạng mất an toàn giao thông. Trước tình trạng trên, Đội CSGT số 6 đã tăng cường các tổ tuần tra, xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Theo đó, từ ngày 10/9 - 13/9, Đội đã xử lý 15 trường hợp vi phạm, phạt 75 triệu đồng về lỗi vi phạm này. Với lỗi vi phạm đi vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc, tài xế sẽ bị xử phạt từ 4 - 6 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 1 - 3 tháng.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, 13h20 ngày 14/9, Công an TP Hạ Long nhận được tin báo anh B.M.H. (54 tuổi, trú tại tổ 94, khu Đồn Điền, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) tử vong trong xe ô tô đang đỗ trong khuôn viên đất ở của gia đình. Kết quả điều tra ban đầu nhận định, anh B.M.H. tự tử do trầm cảm. Anh H. mắc bệnh hiểm nghèo, thường xuyên mất ngủ, thời gian gần đây có nhắn tin cho người thân, bạn bè về bệnh tật và nhờ mọi người quan tâm, giúp đỡ vợ, con. Được biết ông H. là chủ một quán bar khá nổi tiếng trên địa bàn TP Hạ Long.

Từ đêm nay (15/9), các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ đón mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trước khi đón mưa dông, các tỉnh miền Bắc hôm nay trời nắng, cục bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32-35 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi cao dưới 23 độ. Dự báo ngày 15/9, khu vực phía Tây từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20 - 40mm, có nơi trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối). (XEM CHI TIẾT)

Ngày 14/9, Việt Nam ghi nhận 3.107 ca mắc COVID-19, giảm so với 1 ngày trước đó 194 trường hợp. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.448.034 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 45.328 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.393.632 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 125 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.132 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Tối 14/9, nguồn tin của PV Tiền Phong xác nhận Đội CSGT - Trật tự Công an quận 7 (TPHCM) đang vào cuộc xác minh danh tính người đàn ông tự xưng “chánh thanh tra” và có hành vi khiếm nhã sau khi vi phạm luật giao thông tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng thuộc phường Tân Phong, quận 7. Bước đầu cơ quan chức năng quận 7 xác định vụ việc xảy ra vào khoảng 7h30 sáng 14/9 tại đường Cao Triều Phát (khu đô thị Phú Mỹ Hưng). Đại diện Công an quận 7 cho hay, chủ nhân chiếc xe ô tô mà tài xế lái đi ngược chiều là một người phụ nữ ở Hà Nội. Hiện, lực lượng chức năng đang xác định tài xế điều khiển phương tiện vi phạm. (XEM CHI TIẾT)