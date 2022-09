Trao giấy chủ quyền nhà, đất cho người dân khu 4,3 ha ở Thủ Thiêm

Chiều 16/9, UBND thành phố Thủ Đức (TPHCM) tổ chức lễ trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các hộ gia đình, cá nhân trong khu 4,39 ha thuộc khu phố 1, phường Bình An, quận 2 cũ (nay là phường An Khánh, TP. Thủ Đức).

Qua đó, vận động các hộ dân còn lại chấp hành chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung, phối hợp với UBND TP. Thủ Đức hoàn thành việc giao nhà ở, đất ở để ổn định cuộc sống.

Tại buổi lễ, ông Hoàng Tùng – Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức bày tỏ, buổi gặp gỡ hôm nay là dịp để cảm ơn những hộ dân đã đồng thuận với chính sách của thành phố.

Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức cho biết, tính tới thời điểm này, thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, TPHCM đã chỉ đạo TP. Thủ Đức tiến hành bồi thường bổ sung cho các hộ dân nằm trong khu vực 4,39 ha thuộc khu vực ngoài ranh khu Đô thị mới Thủ Thiêm. Trong số 331 trường hợp bị ảnh hưởng, đến nay có hơn 80% hộ đã đồng thuận với chính sách bổ sung của thành phố và rất nhiều hộ dân đã nhận sổ đỏ, nhận nền để xây nhà, ổn định cuộc sống và gần 20% còn lại chưa đồng thuận với nhiều lý do khác nhau.

“Thông qua buổi lễ này, chúng tôi mong chờ những hộ dân còn lại sẽ tiếp tục chia sẻ, đồng hành cùng lãnh đạo thành phố, cùng người dân thành phố Thủ Đức đồng thuận với chính sách mà TPHCM đã đưa ra. Chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn và chia sẻ với những khó khăn của người dân trong thời gian vừa qua”, ông Hoàng Tùng bày tỏ và cho rằng những phần bồi thường cũng không thể nào bù đắp hết được khó khăn và những mất mát, thiệt hại của người dân và thành phố đang rất nỗ lực giải quyết vấn đề này.

Cũng theo ông Hoàng Tùng, TP. Thủ Đức đang lập các tổ công tác, vận động, giải thích thêm đối với người dân về các chính sách để bổ sung so với chính sách chung. Theo đó, khi vận động trực tiếp, chính quyền thành phố giới thiệu những khu vực mà người dân sẽ được bồi thường bổ sung, chẳng hạn một số hộ dân sẽ được nhận tại khu vực 1,8 ha ở phường An Khánh hoặc khu vực 50ha Rạch Chiếc.

Tại buổi lễ, UBND TP. Thủ Đức đã trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 22 hộ gia đình, cá nhân đồng thuận với chính sách bồi thường, hỗ trợ.

Thực hiện Thông báo số 1483/TB-TTCP của Thanh tra Chính phủ về kết quả kiểm tra một số nội dung chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại của công dân về Khu đô thị mới Thủ Thiêm, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định số 1515/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số hoán đổi để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đơn giá đất tại các khu tái định cư để tính bù trừ chênh lệch diện tích hoặc giải quyết chi bằng tiền đối với khu đất 4,39ha thuộc một phần khu phố 1, phường Bình An, quận 2 và Quyết định số 1945/QĐ-UBND về phê duyệt chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung đối với hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi trong phần diện tích 43.957,6m² thuộc một phần khu phố 1, phường Bình An, quận 2 cũ (nay là phường An Khánh, TP. Thủ Đức).

Theo đó, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung của khu 4,39ha được thực hiện theo phương thức bồi thường, hỗ trợ bằng đất ở, nhà ở.

Ngày 13/8/2019, UBND TPHCM ban hành Quyết định số 3444/QĐ-UBND về duyệt “Bản đồ xác định ranh giới phần diện tích đất 4,39ha thuộc một phần khu phố 1, phường Bình An, quận 2”. Theo đó, có 331 hộ gia đình, cá nhân được bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bổ sung trong khu 4,39ha.

Qua tiếp xúc, vận động, giải thích chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư bổ sung, đến nay đã có hơn 80% hộ dân đồng thuận chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung và đã chọn vị trí nhà ở, đất ở tái định cư.

Trên cơ sở đó, UBND TP. Thủ Đức đã tiến hành lập thủ tục bàn giao nhà ở, đất ở và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đã hoàn tất xong các thủ tục pháp lý và nghĩa vụ tài chính có liên quan.