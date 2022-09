Bản tin 8H: 4 giám đốc ở Lào Cai bị tạm hoãn xuất cảnh

TPO - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lào Cai vừa có công văn thông báo tạm hoãn xuất cảnh theo quy định đối với 4 giám đốc doanh nghiệp tư nhân nợ tiền thuế.

Ngày 17/9, Cổng thông tin điện tử Cục Thuế tỉnh Lào Cai thông báo, ngày 13/9, bà Dương Thị Thu Hằng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lào Cai, đã gửi công văn tới Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Thân Văn A. (Giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng Sa Pa 98), ông Nguyễn Văn D. (Giám đốc Công ty TNHH MTV nội thất Mê Linh), ông Nguyễn Viết L. (Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Sông Mã), ông Hà Xuân K. (Giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Victory). Các trường hợp nêu trên là người đại diện hợp pháp của các doanh nghiệp còn nợ tiền thuế. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh kể từ ngày 13/9 cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (18/9), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nắng, mưa rào và dông chỉ xuất hiện rải rác lúc chiều tối và đêm. Dự báo từ đêm 19-23/9, do ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường nên miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm trong ngày và đêm hôm nay. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Ngày 17/9, thông tin UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã quyết định tạm đình chỉ hoạt động mỏ đá của Công ty TNHH Hồng Trường ở xã Phà Đánh để chờ xử lý. Trước đó, khoảng 11h ngày 14/9, loạt đất đá ập xuống nhà dân bản ở Kim Đa, xã Phà Đánh, sau tiếng nổ lớn từ mỏ đá của Công ty TNHH Hồng Trường. Qua kiểm tra ban đầu, có 4-5 nhà dân bị đá rơi trúng thủng mái. Một bé gái đang ngủ trên giường bị mái ngói vỡ rơi trúng người gây thương tích ở vùng ngực, cổ. Vào tháng 4, mỏ đá cũng nổ mìn làm 2 người bị thương, 23 ngôi nhà và nhiều đồ đạc, vật dụng của người dân bị hư hỏng. Khi đó, công ty Hồng Trường bị xử phạt 85 triệu đồng.

Khoảng 13h ngày 17/9, nhiều người sống trên đường Hồ Văn Long phát hiện khói tỏa ra từ trụ sở UBND phường Tân Tạo, quận Bình Tân (TP HCM). Sau đó, đoạn đường Hồ Văn Long qua khu vực UBND phường Tân Tạo cũng được phong tỏa phục vụ công tác chữa cháy. Khoảng 15 phút sau, hỏa hoạn được dập tắt. Bà Hà Thị Hồng Năm, Chủ tịch UBND phường Tân Tạo cho biết, vụ cháy xuất phát từ khu vực sân thượng và không có thiệt hại về người. Nguyên nhân đang được điều tra, làm rõ.

Ngày 17/9, Việt Nam ghi nhận 2.479 ca mắc COVID-19, giảm 601 ca so với ngày hôm qua. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.456.558 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 69.654 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.578.390 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 153 ca. Ngày 16/9 ghi nhận 1 ca tử vong tại: Ninh Bình. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.138 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 17/9, một đoạn clip trên mạng xã hội Facebook cho thấy, hàng chục lao động người Việt tháo chạy ra khỏi casino ở tỉnh Svay Rieng (Campuchia) về phía cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) trong cơn mưa giông. Trong cuộc tháo chạy, một số người bỏ trốn té ngã nên bị bắt lại; số chạy thoát thì tập trung ở khu vực cửa khẩu Bavet (Campuchia). Sau khi clip xuất hiện trên mạng, đồn biên phòng giáp nước bạn đã tích cực vào cuộc xác minh sự việc. (XEM CHI TIẾT)