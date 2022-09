Bản tin 8H: Một người trúng độc đắc hơn 43 tỷ đồng

TPO - Vietlott vừa thông báo tìm ra 1 vé số trúng giải Jackpot trị giá hơn 43 tỷ đồng của sản phẩm Mega 6/45.

Cuối ngày 18/9, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố có 1 vé loại hình Mega 6/45 trúng giải Jackpot trị giá 43,1 tỷ đồng tại kỳ quay số chiều cùng ngày. Tờ vé số Vietlott trúng giải độc đắc có 6 cặp số trùng với kết quả giải Jackpot là 10-03-25-17-29-05. Sau khi thực hiện 10% nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương, chủ nhân của tấm vé số thực lĩnh gần 39 tỷ đồng. Đây là vé trúng thưởng có giá trị lớn thứ 2 được mua qua mạng. Trước đó, vé lớn nhất từ trước đến nay lên tới 66,8 tỷ đồng thuộc về một thuê bao của nhà mạng MobiFone vào kỳ quay hồi đầu tháng 7. Vé trúng thưởng có giá trị lớn 3 khoảng 36,5 tỷ đồng thuộc về một thuê bao của nhà mạng Viettel.

Ngày 18/9, thông tin từ Bộ Y tế cho biết, trong 18 tháng qua (từ ngày 1/1/2021 đến 30/6/2022), cả nước có 9.680 nhân viên y tế xin thôi việc, bỏ việc. Nghỉ việc nhiều nhất là bác sĩ (3.094 người), tiếp đó điều dưỡng (2.874 người). Trong số này, có 8.810 nhân viên y tế thuộc quyền quản lý của sở y tế các tỉnh, thành phố và 870 viên chức y tế thuộc thẩm quyền quản lý của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế. Một số tỉnh, thành phố có số lượng viên chức y tế thôi việc, bỏ việc cao như: TPHCM có 2.035 người, Hà Nội có 1.032 người, Đồng Nai 496 người, Bình Dương 368 người… Theo Bộ Y tế, có nhiều lý do khiến nhân viên y tế xin thôi việc hoặc chuyển sang cơ sở y tế ngoài công lập: áp lực công việc cao, thu nhập thấp…

Tối 18/9, thông tin từ lãnh đạo Đồn Biên phòng Diễn Thành (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng tìm kiếm 2 cháu bé mất tích ở vùng biển Diễn Thành, huyện Diễn Châu. Khoảng hơn 18h ngày 18/9, trong lúc tắm biển Diễn Thành (xã Diễn Thành), 4 cháu bé không may bị sóng biển đẩy ra xa. Có 2 cháu may mắn bơi được vào bờ. 2 cháu bị sóng cuốn mất tích là V.V.P (10 tuổi) và C.B.T. (14 tuổi, cùng trú xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu).

Hôm nay (19/9), các tỉnh miền Bắc trời nắng, có nơi nắng nóng, sáng sớm có sương mù nhẹ. Mưa rào và dông quay trở lại miền Bắc từ ngày 20/9. Khu vực Đông Bắc Bộ có thể mưa lớn, trong khi những nơi khác mưa rải rác. Đợt mưa này kéo dài đến ngày 23/9. Trong khi đó, chiều tối và đêm nay (18/9), mưa dông tiếp diễn ở phía tây từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ. Lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 70 mm. Tại Bắc Trung Bộ, thời tiết nắng ráo đầu tuần tới. Ngày 22-25/9, khu vực đón đợt mưa dông mới, cục bộ mưa lớn. Sau đó, mưa dông mở rộng xuống Trung Trung Bộ và duy trì đến ngày 28/9.

Ngày 18/9, Việt Nam ghi nhận 1.891 ca COVID-19, giảm 588 trường hợp so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.458.449 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 639 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.579.029 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 115 ca. Ngày 17/9 ghi nhận 1 ca tử vong tại: Thái Nguyên. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.139 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 18/9, Công an quận Ba Đình và Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang xác minh vụ việc một du khách nước ngoài bị tai nạn do va chạm với đoàn tàu khách Lào Cai - Hà Nội. Khoảng 12h cùng ngày, tại khu vực đường ngang phố Trần Phú - Lý Nam Đế nằm giáp ranh giữa địa bàn phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm và phường Điện Biên, quận Ba Đình, một du khách (xác định là người nước ngoài) lách qua khu vực chắn tàu vào chụp ảnh "tự sướng" trong phố cà phê đường tàu. Do bất cẩn, du khách này đã va chạm với đoàn tàu Lào Cai - Hà Nội. Cú va chạm khiến du khách bị bắn văng vào tường, may mắn không bị thương nặng. (XEM CHI TIẾT)