Bản tin 8H: Văn phòng Quốc hội bổ nhiệm nhân sự mới

TPO - Ông Phạm Hoàng Hải nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội.

Chiều 20/9, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Đối ngoại. Tại buổi lễ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã trao Quyết định số 711/QĐ-VPQH bổ nhiệm ông Phạm Hoàng Hải, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Đối ngoại giữ chức Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay (21/9) đến ngày 22/9, Bắc Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 20-40mm/24h, có nơi trên 70mm/24h. Khu vực ven biển, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm. Đợt mưa này khả năng kéo dài đến ngày 23-24/9. Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Mưa dông có thể kéo dài trong nhiều ngày tới.

Một vụ lật thuyền thúng vừa xảy ra tại thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An). Theo đó, rạng sáng 21/9, 3 thanh niên được xác định thường trú ở thành phố Vinh xuống biển Cửa Lò sau đó lấy thuyền thúng của ngư dân ở bãi biển ra chèo chơi thì không may bị lật thuyền, 1 người vào được bờ còn 2 người đã mất tích. Lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với Đội tìm kiếm cứu nạn thị xã Cửa Lò tổ chức tìm kiếm nạn nhân, tuy nhiên, do tình hình thời tiết mưa to, công tác cứu nạn đang gặp rất nhiều khó khăn.

Ngày 20/9, Việt Nam ghi nhận 3.177 ca mắc COVID-19, tăng 1.399 trường hợp so với hôm qua. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.463.404 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 1.434 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.581.022 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 144 ca. Ngày 19/9 ghi nhận 1 ca tử vong tại: Cần Thơ. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.142 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 20/9, theo thông tin từ Công an xã Mai Hịch, một vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhuận Phát (xóm Mai Hoàng Sơn, Mai Hịch, Mai Châu) vào chiều 19/9. Theo đó, vào thời gian trên, tổ khoan nổ mìn thuộc mỏ đá của Công ty Cổ phần Nhuận Phát do anh Đ.Đ.G (SN 1981, hộ khẩu thường trú tại thôn Hạnh Phúc, Gia Sơn, Nho Quan, Ninh Bình) làm tổ trưởng, tiến hành cạy vách đá của mỏ. Quá trình làm việc, anh Đ.Đ.G không may bị trượt chân, ngã từ vách đá cao khoảng 60-70m. Vụ tai nạn khiến anh Đ.Đ.G tử vong tại chỗ, được các công nhân tại mỏ đá đưa về quê. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 20/9, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin 6 con tê giác chết bất thường trong Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (xã Diễn Lâm, Diễn Châu) hôm 19/9. Hiện, Công an đang vào cuộc điều tra. Ông Tuấn cho biết thêm, những con tê giác này là tài sản cá nhân của chủ khu du lịch sinh thái. Đây là loại tê giác 2 sừng, được nhập khẩu từ châu Phi về Việt Nam. Mỗi con nặng trên 1 tấn, theo quy định, những con tê giác này sẽ được tiêu hủy. (XEM CHI TIẾT)

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 1104/QĐ-TTg ngày 20/9/2022 của Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã quyết định thi hành kỷ luật ông Phạm Văn Thành bằng hình thức cảnh cáo do có vi phạm, khuyết điểm và chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với vi phạm của Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã Đông Triều trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á. (XEM CHI TIẾT)