Bản tin 8H: Giải độc đắc gần 100 tỷ đồng tìm thấy chủ nhân

TPO - Sản phẩm xổ số Power 6/55 công bố kết quả ngày 22/9 cùng lúc có một người trúng Jackpot 1 trị giá 98,6 tỷ đồng và 2 người trúng Jackpot 2.

Tối 22/9, Vietlott công bố tại kỳ quay số chiều cùng ngày có 1 vé loại hình Power 6/55 trúng giải độc đắc 1 (Jackpot 1) trị giá 98,6 tỉ đồng. Tờ vé số này có 6 cặp số trùng với kết quả giải Jackpot 1 là 12-14-19-29-44-47, được bán ra từ một điểm bán hàng của Vietlott tại TP Cần Thơ. Cũng tại kỳ quay số này còn ghi nhận 2 vé cùng trúng giải độc đắc 2 (Jackpot 2) trị giá hơn 5,2 tỉ đồng. Theo đó, chủ nhân của mỗi vé trúng thưởng hơn 2,6 tỉ đồng. Ngoài 3 tấm vé trúng Jackpot, kỳ quay còn tìm thấy 20 người đoạt giải nhất (trị giá 10 triệu đồng), 1.218 người đoạt giải nhì (trị giá 300.000 đồng) và 25.672 người đoạt giải ba (trị giá 30.000 đồng). Tổng giá trị trao thưởng trong kỳ 779 khoảng 106,4 tỷ đồng.

Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa có báo cáo đề xuất Bộ GTVT, Ủy Ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về phương án đầu tư mở rộng Dự án đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (Cao tốc HLD). Theo đó, VEC đề nghị hai cơ quan này chấp thuận phương án giao VEC tiếp tục thực hiện dự án mở rộng cao tốc HLD quy mô 8 làn xe, đoạn tuyến từ nút giao Vành đai 2 đến nút giao với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, chiều dài gần 22km. Tổng mức đầu tư mở rộng dự kiến hơn 13.882 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay trong quá trình xây dựng). Thời gian thực hiện trong quý IV/2022 đến quý III/2026.

Tối 22/9, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết gần đây, số ca bệnh Adenovirus dương tính phát hiện tại Bệnh viện Nhi Trung ương tăng cao. Từ đầu năm 2022 đến nay, tại đây đã tiếp nhận 1.406 ca bệnh, trong đó 811 trẻ phải nhập viện (chiếm gần 58%). Đã có 7 ca tử vong. Chỉ tính riêng từ tháng 8 đến ngày 21/9, tổng số ca bệnh Adenovirus phát hiện là 1.316 trường hợp với 738 bệnh nhân phải nhập viện điều trị. Tỉ lệ trẻ mắc Adenovirus nhập viện chiếm khoảng 4% so với tổng số bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Ngày 22/9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết từ ngày 9 đến 21/9, đã có 8/9 địa phương trên địa bàn tỉnh hoàn thành tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổng kiểm tra 622 cơ sở, phát hiện 271 cơ sở vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và các vi phạm khác. Lực lượng chức năng đã tạm đình chỉ 51 cơ sở, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính hơn 4 tỷ đồng. Thuận An và Tân Uyên là hai địa phương có nhiều cơ sở vi phạm nhất. Công an TP Thuận An đã kiểm tra 78 cơ sở, xử phạt 63 cơ sở và tạm đình chỉ 32 cơ sở, xử phạt hơn 1,7 tỷ đồng. Công an thị xã Tân Uyên đã kiểm tra 102 cơ sở, xử phạt hơn 1 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay (23/9) đến đêm 24/9, Thanh Hóa đến Quảng Trị mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 200-350mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 150mm. Ngày và đêm 23/9, Phú Yên đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 100m (mưa dông tập trung vào thời gian chiều và tối); trung du và vùng núi Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 22/9, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận 1.928 bệnh nhân COVID-19 (giảm 359 ca so với hôm trước đó). Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.467.619 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 1.259 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.583.947 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 123 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.146 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Chiều tối 22/9, 37 ngư dân Quảng Nam bị Malaysia bắt giữ đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) sau hơn 3 tháng bị bắt giữ ở Malaysia. Trước đó, ngày 25/4, tàu cá mang số hiệu QNa-95005-TS do thuyền trưởng Trần Văn Mạnh (SN 1981, ngụ xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) làm thuyền trưởng cùng 41 ngư dân xuất bến ra ngư trường để đánh bắt hải sản. Đến sáng 11/6, tàu cá QNa-95005-TS bất ngờ bị tàu Malaysia bắt giữ với cáo buộc vi phạm luật thủy sản của Malaysia dù đang đánh bắt trên vùng biển Việt Nam được phép khai thác. (XEM CHI TIẾT)