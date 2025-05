Bản tin Hình sự: Người đàn ông bị kẻ giả danh cán bộ trung tâm hành chính công lừa 350 triệu đồng

TPO - TIN NÓNG ngày 2/5: Vụ nổ súng ở Vĩnh Long: Bộ Công an đề nghị huỷ quyết định không khởi tố vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong; Hơn 300 cảnh sát đột kích quán bar Paris Night Club ở Bình Thuận; Bắt giữ kẻ chuyên rình mò phụ nữ để cướp tài sản và hiếp dâm...

Ngày 2/5, Bộ Công an đã đề nghị hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự và tiếp tục điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh tử vong tại Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Cụ thể, Bộ Công an vừa chỉ đạo Cơ quan CSĐT Bộ này đã tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ngày 4/9/2024 tại ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, khiến cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 27/7/2010, trú tại xã Trà Côn, huyện Trà Ôn) tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận vẫn đang tiếp tục chia ra nhiều tổ công tác khám xét nơi ở, khám nghiệm hiện trường, phân loại đối tượng trong vụ triệt xóa tụ điểm bay lắc ở quán bar Paris Night ở TP. Phan Thiết. Trước đó, đêm 1/5, tại quán bar Paris Night Club, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 5 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với 35 đối tượng tại 5 bàn VIP của quán bar này. Qua test nhanh ma túy đối với 154 người có mặt trong quán bar, có đến 42 người dương tính với chất ma túy.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Đức (SN 1995, quê Thanh Hoá) để điều tra làm rõ hành vi “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm”. Nguyễn Văn Đức chọn những con đường vắng người để chờ phụ nữ đi qua rồi khống chế cướp tài sản và hiếp dâm các nạn nhân. Theo thông tin từ cơ quan công an, Nguyễn Văn Đức là đối tượng đã có 1 tiền án về tội “Cướp tài sản”, mới ra tù tháng 1/2025. Sau khi về nhà, Đức làm nghề tài xế lái xe tải trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo Bộ Công an, thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng, lợi dụng các hội nhóm bất động sản để tiếp cận, làm quen rồi từng bước dẫn dụ nạn nhân tham gia các sàn đầu tư ảo. Các đối tượng thường tạo tài khoản giả mạo với hình ảnh cá nhân có ngoại hình đẹp, tạo cảm giác chuyên nghiệp, đáng tin. Sau đó, tham gia các nhóm trên mạng xã hội – đặc biệt là các hội nhóm mua bán, cho thuê bất động sản, nơi tập trung nhiều người có tiềm lực tài chính. Tại đây, chúng tìm cách tương tác, kết bạn với những cá nhân đăng bài, đa phần là phụ nữ – để tiếp cận...

Công an phường Dĩ An (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ một người đàn ông để lấy lời khai làm rõ về hành vi điều khiển xe máy cầm rựa “múa” trên phố. Người này đi xe máy, cởi trần, không đội mũ bảo hiểm và cầm theo một cây rựa dài khoảng gần 1 mét "múa” loạn xạ trên đường gây hoảng sợ cho nhiều người tham gia lưu thông. Tổ tuần tra CSGT Công an Bình Dương khống chế đối tượng bàn giao cơ quan công an sở tại xử lý. Hiện tại người đàn ông này có biểu hiện "ngáo đá" nên chưa thể lấy lời khai cũng như danh tính.

Anh V. trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội nhận được cuộc gọi điện thoại tự xưng là cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công Thành phố yêu cầu anh đưa con gái đến cơ quan này (có địa chỉ tại 258 đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ) để hoàn thiện thủ tục hồ sơ sổ hộ khẩu điện tử. Do anh V. không thể đến nên người này đã hướng dẫn cài đặt phần mềm dịch vụ công trên điện thoại. Nghi ngờ bị lừa đảo nên anh đã xóa ứng dụng rồi liên lạc với tổng đài ngân hàng khóa tài khoản. Tuy nhiên, khi anh kiểm tra lại tài khoản phát hiện bị mất khoảng 350 triệu đồng.