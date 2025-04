Bản tin Hình sự: Khai quật hài cốt bào thai điều tra vụ án bé gái bị hiếp dâm

TPO - TIN NÓNG ngày 27/4: 18 cô gái bị chủ cơ sở karaoke và massage ở Bắc Giang ‘giam lỏng’; Nhóm học viên cai nghiện đánh bạc nhiều lần trong trung tâm; Phá đường dây cá độ bóng đá trăm tỷ đồng tại Đà Nẵng...

Hoàng Thị Phi N. (16 tuổi, ở tỉnh Hà Giang) được Công an tỉnh Bắc Giang giải cứu thoát khỏi quán karaoke, massage Moonligh, sau gần 2 năm bị chủ cơ sở này là Dương Thị Thảo (SN 1995) và các đối tượng ở đây 'giam lỏng' để phục vụ cho hoạt động kinh doanh karaoke, massage. N. cho biết, ban đầu được chủ cơ sở hợp đồng bằng văn bản với mức lương 5 triệu đồng/tháng với công việc dọn dẹp, bưng bê cà phê. Sau đó, N phải thực hiện bấm bài trong quán hát và massage cho khách. Tổng số 18 cô gái là nhân viên của quán Karaoke và massage Moonlight bị “giam lỏng” trong một thời gian dài ở đây.

Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 5 học viên cơ sở cai nghiện ma tuý Trà Vinh về hành vi đánh bạc. Theo điều tra, cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh tiến hành kiểm tra phòng ở của các học viên đang cai nghiện. Qua kiểm tra tại phòng số 3, khu 1, phát hiện 1 điện thoại di động của học viên nên đã tiến hành lập biên bản tạm giữ để xử lý. Trong điện thoại có đoạn clip ghi lại cảnh học viên đang viết giấy biên nhận nợ với số tiền 300 triệu đồng. Quá trình làm việc, các học viên thừa nhận hành vi đánh bạc bằng hình thức lắc bầu cua...

Công an Cần Thơ đã triệt phá điểm tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi Poker ăn thua bằng tiền tại quán bida AMAZING, khu cán bộ giảng viên Đại học Cần Thơ (quận Ninh Kiều). Lực lượng chức năng bắt quả tang 13 người đang sát phạt trên bàn Poker và 2 đối tượng quản lý. Tang vật thu giữ gồm các bộ bài tây, dụng cụ chơi Poker, 15 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng khác. Các đối tượng khai nhận mua chip và thanh toán thắng thua bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng. Tổng số tiền đánh bạc lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Công an tỉnh Phú Thọ bất ngờ đột kích, khám xét khẩn cấp xưởng sản xuất và kho hàng của Công ty TNHH Famimoto Việt Nam phát hiện, tạm giữ hơn 71.000 lít dầu ăn, khoảng 40 tấn mì chính, 22 tấn hạt nêm, 9 tấn bột canh giả. Tạm giữ gần 84 tấn phụ gia các loại dùng để sản xuất các loại mì chính, hạt nêm, bột canh giả nói trên và hơn 1.593.513 vỏ bao bì, can nhựa đựng sản phẩm cùng dây chuyền sản xuất đóng gói. Cơ quan điều tra bước đầu xác định, Công ty TNHH Famimoto Việt Nam đã tiêu thụ ra thị trường 144 tấn dầu ăn, 118 tấn bột canh, 363 tấn hạt nêm giả.

Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet với số tiền giao dịch lên tới hơn 100 tỷ đồng. Đường dây này do Phạm Anh Văn (39 tuổi, trú tại TP Đà Nẵng) cầm đầu. Văn móc nối với nhà cái ở nước ngoài lấy trang mạng cá cược bóng đá. Sau đó sử dụng tài khoản, tạo lập 8 tài khoản trên hệ thống, nâng giá trị mỗi đơn vị cá cược lên 20.000 đồng để thu lợi bất chính. Tổng số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc trong đường dây hơn 100 tỷ đồng.

Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Văn Huynh (SN 1991, ngụ tỉnh Kiên Giang) để điều tra làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Dù không được chủ đầu tư ủy quyền hoặc cho phép phân phối chào bán bất động sản, thu tiền nền đất tại Dự án khu nhà ở Hoàng Lộc – Phú Chánh nhưng Phạm Văn Huynh lợi dụng danh nghĩa là Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Bất Động sản Phạm Huynh đưa ra thông tin gian dối để ký kết hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng với các khách hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự tổ chức khai quật hài cốt bào thai 3 tháng tuổi để khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ cháu bé 13 tuổi bị hiếp dâm. Đối tượng trong vụ án này là Y Băih Niê (SN 1970, trú tại xã Ea H’đing, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk). Hiện Y Băih Niê đã bị Cơ quan Công an ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Lợi dụng lúc người lớn vắng nhà, Y Băih Niê đã 3 lần đến phòng ngủ của cháu H. (13 tuổi, trú cùng xã) đe dọa, khống chế thực hiện hành vi đồi bại.