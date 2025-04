Bản tin Hình sự: Đối tượng 'ngáo đá' đến công an khai nhận sử dụng ma túy

TPO - Nhân viên công ty dược giả chữ ký 11 nhà thuốc để chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng; Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sắp hầu tòa trong vụ khai thác trái phép đất hiếm; Ấn định thời gian mở phiên tòa xét xử vụ ca sĩ Duy Mạnh kiện Mercedes – Benz Việt Nam...

Ông Nguyễn Xuân Hùng (SN 1983, quê TP Cần Thơ) được Công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa điều động đến làm việc tại chi nhánh công ty tại TPHCM. Lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của công ty, ông Hùng đã đưa thông tin gian dối, báo với công ty có 11 nhà thuốc có nhu cầu mua hàng. Sau đó, ông Hùng ký giả chữ ký của 11 chủ nhà thuốc trên 11 hợp đồng nguyên tắc để công ty tin tưởng xuất hóa đơn. Từ ngày 29/9/2023 đến ngày 23/5/2024, ông Hùng đã lấy thuốc 48 lần, xuất 48 hóa đơn giá trị gia tăng, tổng giá trị thuốc hơn 1,6 tỷ đồng...

Dự kiến ngày 12/5, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm 27 bị cáo trong vụ án Công ty Thái Dương và các đơn vị liên quan khai thác trái phép đất hiếm ở mỏ Phù Yên, tỉnh Yên Bái. Phiên tòa kéo dài trong 10 ngày, HĐXX gồm 3 thành viên, do Thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa. Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử là 5 kiểm sát viên. Trong vụ án, bị cáo Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch Công ty Thái Dương bị xét xử về các tội "Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Gây ô nhiễm môi trường".

Đặng Ngọc Lê Ân (16 tuổi) điều khiển xe máy chở Trần Thanh Hoàng (17 tuổi, cùng trú phường An Hải Nam, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đi qua nhiều tuyến đường trên địa bàn phường An Hải Nam với mục đích trộm cắp tài sản. Khi đến quán nhậu trên đường Hà Thị Thân, phát hiện không có người trông coi nên cả 2 dừng xe lại. Hoàng đã 3 lần đột nhập vào quán lấy 20 thùng bia các loại rồi cùng Ân chở đi bán cho bà Hồ Thị K (trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) với tổng số tiền 5,1 triệu đồng. Số tiền có được 2 đối tượng dùng để tiêu xài mục đích cá nhân.

TAND quận Gò Vấp (TPHCM) sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự về “Tranh chấp bồi thường thiệt hại”, giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Duy Mạnh (tức ca sĩ Duy Mạnh, SN 1975, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) và bị đơn là Công ty TNHH Mercedes – Benz Việt Nam (đường Quang Trung, quận Gò Vấp TPHCM). HĐXX phiên tòa sơ thẩm do thẩm phán Đặng Đình Tiến làm chủ tọa; đại diện Viện Kiểm sát tham gia phiên tòa là Kiểm sát viên Viện KSND quận Gò Vấp (theo sự phân công của Viện KSND TPHCM).

Công an tỉnh Nghệ An bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Hằng (49 tuổi, trú xã Thịnh Trường, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Quá trình kiểm tra phòng trọ của Nguyễn Thị Thu Hằng (bên quốc lộ 46, xã Thịnh Trường), cơ quan chức năng phát hiện bà này cùng hai nam thanh niên đang sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều vật dụng để sử dụng ma túy. Tiến hành test nhanh, cả ba đối tượng đều dương tính với ma túy.

Vũ Doãn Thuần (SN 1985, trú phường Nam Sơn, TP Hải Phòng) đến Công an phường Nam Sơn trong trạng thái không tỉnh táo, khai nhận vừa sử dụng ma túy đá. Phát hiện đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn, Công an phường Nam Sơn đã vận động 2 người anh trai của Vũ Doãn Thuần tổ chức kiểm tra nơi ở của đối tượng, phát hiện dưới gầm giường ngủ của Vũ Doãn Thuần có 2 khẩu súng, 39 viên đạn các loại và 1 khẩu súng khác giấu trong két sắt. Được biết Vũ Doãn Thuần đã có 3 tiền án.