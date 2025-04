Người phụ nữ U50 'bay lắc' cùng 2 thanh niên trong phòng trọ

TPO - Quá trình đi tuần tra, công an phát hiện một người phụ nữ 49 tuổi cùng hai nam thanh niên đang sử dụng trái phép chất ma túy ở trong phòng trọ.

Ngày 23/4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Hằng (49 tuổi, trú xã Thịnh Trường, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trước đó, khoảng 23 giờ đêm 18/4, trong lúc tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, Tổ công tác Công an xã Thịnh Trường (huyện Nghi Lộc) phát hiện tại phòng trọ của Nguyễn Thị Thu Hằng (bên quốc lộ 46, xã Thịnh Trường) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện bà Hằng cùng hai nam thanh niên đang sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều vật dụng để sử dụng ma túy. Tiến hành test nhanh, cả ba đối tượng đều dương tính với ma túy.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Thu Hằng thừa nhận, số ma túy trên do Hằng cung cấp để Hằng và các đối tượng sử dụng.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.