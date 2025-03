Bản tin Hình sự: Cô gái trẻ cùng nhóm nam giới bay lắc trong phòng nghỉ

TPO - TIN NÓNG ngày 7/3: ‘Tuấn trắng’ bị bắt về hành vi chiếm đoạt tài sản; Mang súng nhựa xông vào nhà dân đánh người do mâu thuẫn từ chơi xóc đĩa; Khởi tố hung thủ sát hại người phụ nữ lượm ve chai ở Ninh Thuận...

Qua công tác quản lý địa bàn, quản lý nghiệp vụ và nguồn tin của người dân cung cấp, Công an tỉnh Phú Thọ xác minh điều tra, nhận thấy, đối tượng Nguyễn Văn Tuấn tức “Tuấn Trắng” (nơi ở TP Hải Phòng, chủ cơ sở Trạm dừng nghỉ Ngọc Anh, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ) có nhiều hành vi vi phạm pháp luật đã gây bức xúc cho người dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và cả nước. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc của đối tượng tại 2 địa chỉ trên về hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản.

Nhóm người gồm bốn nam và một nữ vào nhà bà P. (85 tuổi, xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) và xảy ra tranh cãi với ông B. (45 tuổi, con trai bà P.). Sau đó, một thanh niên trong nhóm người đã đứng dậy, dùng chân đá vào ông B. khiến ông này ngã ra phía sau. Ông B. phản kháng thì một thanh niên khác trong nhóm rút ra một vật giống súng chĩa về phía ông rồi tiếp tục đấm, đá nạn nhân. Sau đó, cả nhóm này rời ra phía ngoài, tiếp tục dùng gạch, đá ném vào trong nhà. Hậu quả, ông B. bị thương và chảy máu ở tai.

Công an phường Phủ Hà, TP Phan Rang - Tháp Chàm tiếp nhận nguồn tin về việc bà T. đi nhặt ve chai từ chiều 28/2 chưa về. Người thân đi tìm thì phát hiện chiếc xe đạp của bà T. để ở công viên trước số nhà 55/17 Đoàn Thị Điểm, khu phố 12, phường Phủ Hà nên báo cơ quan chức năng. Khi kiểm tra bên trong căn nhà trên, lực lượng công an phát hiện bà T. đã tử vong với vết thương ở cổ. Căn nhà này thuộc sở hữu của Đặng Võ Duy Tuấn (23 tuổi, ngụ phường Phủ Hà). Không lâu sau đó, công an bắt Tuấn tại khu vực bãi biển Bình Sơn, phường Mỹ Bình, TP Phan Rang - Tháp Chàm.

2 nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí, truy đuổi, gây náo loạn trên nhiều tuyến đường xã Thụy Hưng (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Hậu quả, 2 thanh niên bị bầm tím ở vùng mắt, 1 xe mô tô bị chặt gãy phần nhựa gắn biển kiểm soát phía sau xe. Nguyên nhân bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân giữa T. và P.T (cùng SN 2009, trú tại huyện Thái Thụy) là học sinh lớp 10 Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện. Hai nhóm gồm 25 đối tượng đã hẹn gặp mặt tại Nhà văn hóa thôn Cao Dương Thượng, xã Thụy Hưng để giải quyết mâu thuẫn, dẫn đến ẩu đả. Đáng chú ý, trong số các đối tượng tham gia nhiều em đang là học sinh.

Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ đối tượng truy nã Vũ Văn Việt (SN 2000, trú tại xã Hoà Phong, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) khi đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Lai Châu. Việt bị truy nã theo quyết định Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Việt đã hai lần mua giấy xác nhận là sinh viên giả trường đại học để cung cấp cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào, nhằm tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự vào các năm 2023 và 2024. Sau khi sự việc bị phát hiện, đối tượng đã bỏ trốn vào miền Nam, lang bạt làm thuê trước khi di chuyển lên Lai Châu để ẩn náu.

Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Thị Thái (SN 1984, trú tại TPHCM, hiện ở phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Lê Thị Thái là người đại diện pháp lý cho Công ty cổ phần trang sức Coco Lee Diamond Hà Nội. Quá trình điều tra xác định Thái đã bán vàng giả (vàng thỏi) cho khách hàng để chiếm đoạt tiền và có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn; sử dụng vàng giả (thỏi vàng giả và cây bonsai mạ vàng...) làm tài sản đối ứng nhằm tạo niềm tin với khách hàng.

Cơ quan công an kiểm tra khách sạn trên địa bàn phường 6 (TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) , bắt quả cô gái 18 tuổi cùng 5 nam giới có hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Đồng thời thu giữ 139 viên nén màu xanh nghi là thuốc lắc, mảnh vỡ viên nén màu xanh nghi là thuốc lắc đã sử dụng, 19 bịch chứa ma túy Ketamine, số tiền gần 9,5 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Lê Phúc An (SN 2000, ngụ huyện Tháp Mười) khai nhận mua ma túy ở TPHCM để kiếm lời. Sau đó, An rủ 5 người khác thuê phòng sử dụng. Qua test nhanh, cả 6 người đều dương tính với ma túy.