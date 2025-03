Bản tin Hình sự: Cô gái bị bạn trai đâm tử vong vì đòi chia tay

TPO - TIN NÓNG ngày 6/3: Công an TPHCM triệt phá băng nhóm bắt cóc đòi tiền chuộc 10 tỷ đồng; Kẻ cầm đầu vụ trả giá 30 tỷ đồng/m2 đất ở Sóc Sơn lĩnh 3 năm tù; Nghi vợ ngoại tình, chạy xe máy hơn 300km đến đâm ‘tình địch’...

Công an TPHCM vừa triệt phá thành công băng nhóm cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật. Các đối tượng Ma Cai, Fan Guohui, Li Chuang đã bàn bạc, lên kế hoạch bắt cóc, uy hiếp, đe dọa và yêu cầu nạn nhân phải chuyển số tiền hơn 600.000 USDT (tương đương 10 tỷ đồng). Do chưa thông thạo địa bàn tại Việt Nam, chúng thuê nhóm đối tượng người Việt Nam là Toàn, Xuyên, Vũ theo dõi thói quen sinh hoạt của nạn nhân, cung cấp các thông tin cần thiết và cho tiền hoa hồng lên đến hàng chục triệu đồng sau mỗi lần đáp ứng được yêu cầu của chúng đưa ra.

TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Tuấn (SN 1991, ở Hà Nội) mức án 3 năm tù; Ngô Văn Dương (SN 1994, ở Hà Nội) án 30 tháng tù; Nguyễn Đức Thành (SN 1992, ở Bắc Ninh) 24 tháng tù; Nguyễn Thị Quỳnh Liên (SN 1981, ở Hà Nội) án 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Thế Trung (SN 1994, ở Hà Nội) 18 tháng tù cho hưởng án treo và Nguyễn Thế Quân (SN 1994, ở Hà Nội) 15 tháng tù cho hưởng án treo, cùng tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản". Đây là nhóm bị cáo trong vụ trả giá hơn 30 tỷ đồng/m2 đất để "phá" phiên đấu giá ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Công an TPHCM đang củng cố hồ sơ, xử lý Nguyễn Hoàng Ngọc Phương (23 tuổi), Huỳnh Anh Duy (30 tuổi), Nguyễn Tiến Phát (30 tuổi) và Lê Hồng Chân (30 tuổi, cùng ngụ TP Thủ Đức) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Theo thông tin, Phương bị thanh niên dùng những lời lẽ thiếu tôn trọng nên bức xúc. Sau đó, nhóm của Phương cùng nhau đến quán nhậu để đánh dằn mặt thanh niên trên. Đến nơi, Phương cầm ly đập xuống bàn, những người còn lại cầm hung khí xông vào chém nhóm thanh niên khiến họ bỏ chạy loạn xạ, nhiều tài sản của quán bị hư hỏng.

Ông Huỳnh Sĩ Liêm (48 tuổi, quê Ninh Thuận) nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với ông N.P.H. (51 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) nên ghen tuông và lên kế hoạch trả thù. Sau đó, ông Liêm đi xe máy từ Ninh Thuận đến nhà ông H. trên đường số 3 (phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức), với quãng đường hơn 300km để theo dõi, “phục kích”, chờ đối phương xuất hiện sẽ tấn công. Thấy ông H. đi làm về và đang đứng mở cửa nhà thì Liêm cầm dao xông tới đâm liên tiếp vào người nạn nhân.

Công an phường Tân Tạo (quận Bình Tân, TPHCM) phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ hai người thương vong xảy ra trên địa bàn. Theo người dân, họ phát hiện ông T.T.N (51 tuổi) và T.T.S (57 tuổi, anh ruột của ông N.) la hét, rượt đuổi nhau từ Tỉnh lộ 10 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) vào hẻm 1104. Ít phút sau, ông S. đi bộ ra ngoài Tỉnh lộ 10 rồi cầm dao tự sát. Phát hiện sự việc, người dân trình báo công an và gọi điện xe cứu thương đến đưa ông S. vào bệnh viện cấp cứu. Kiểm tra tại hẻm 1104 Tỉnh lộ 10, người dân phát hiện ông N. bị vết thương ở ngực và đã tử vong.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ án mạng khiến một cô gái tử vong vào sáng cùng ngày, trên địa bàn thôn 1B, xã Ea Nang, huyện Cư M’gar. Thông tin ban đầu, N.H.H (SN 2001) và chị Đ.T.Y.N (SN 2006, trú cùng xã Ea Nang) có quan hệ tình cảm yêu đương. Do mâu thuẫn chuyện tình cảm, chị N. đòi chia tay. Bực tức, H. đã cầm theo một con dao sang nhà chị N. để nói chuyện. Trong lúc chị N. đang ngồi trên ghế thì H. cầm dao xông vào đâm nhiều nhát vào người khiến chị N. tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, H. đến Công an đầu thú.