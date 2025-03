Bản tin Hình sự: Triệu tập hai đối tượng đá liên tiếp vào mặt người khác sau va chạm giao thông

TPO - TIN NÓNG ngày 5/3: Khởi tố hai đối tượng vụ nữ sinh ở Hà Nội bị đánh hội đồng, bắt quỳ xin lỗi; Nam thanh niên tử vong trước cửa phòng trọ với vết thương ở cổ; Khởi tố kẻ ngáo đá đâm chiến sĩ CSCĐ tử vong ở Bà Rịa - Vũng Tàu...

Sáng 5/3, người dân sống khu nhà trọ trên đường số 2 (khu dân cư 434, phường Bình Hòa, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) phát hiện nam thanh niên nằm bất động trước cửa phòng. Tại hiện trường, có nhiều vết máu từ trong phòng trọ ra ngoài hành lang lối đi chung. Thi thể thanh niên có vết cắt ở vùng cổ. Danh tính nạn nhân được xác định là anh H.V.A.D (25 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị). Theo lời một số người dân, thanh niên này vừa chuyển đến khu nhà trọ kể trên và ở cùng người thân. Vào đêm qua, người này đi chơi tới khuya mới về.

Ông Nguyễn Văn Nga (trú xã Trù Sơn, Đô Lương, Nghệ An) vào khu vực đất thuộc quản lý của công ty TNHH Toản Thành và dùng dao đe dọa không cho công nhân làm việc. Sau đó, ông Nga đẩy một số thiết bị, máy móc từ trên núi xuống, gây hư hỏng và thiệt hại tài sản của công ty. Chưa dừng lại đó, ông Nga tiếp tục đến khu vực đất của công ty này và dùng dao chém anh B. (công nhân tổ khoan) trọng thương. Tại cơ quan công an, ông Nga khai nhận hành vi của mình và cho biết, nguyên nhân xuất phát từ việc công ty này nổ mìn làm hư hại cây cối, hoa màu của gia đình ông trồng gần đó.

Công an tỉnh Tuyên Quang đưa ra cảnh báo, thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết cảnh báo về việc “xe bắt cóc” xuất hiện trên địa bàn. Những bài viết này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng, khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng. Tuy nhiên, theo Công an tỉnh Tuyên Quang, chưa có trường hợp nào liên quan đến hành vi bắt cóc trẻ em được ghi nhận. Việc tung tin thất thiệt không chỉ gây hoang mang dư luận mà còn có thể dẫn đến những hệ lụy về an ninh trật tự.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Dương Hữu Trí (tên gọi khác là Tý Heo, 38 tuổi, trú đường Nguyễn An Ninh, phường 7, TP. Vũng Tàu) để điều tra về các tội danh "Giết người; Hủy hoại tài sản; Chống người thi hành công vụ". Trong lúc khống chế Trí, hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật đã bị đối tượng này dùng dao đâm trúng vùng ngực bên phải. Tổ công tác đã đưa hạ sĩ Nhật đi cấp cứu tại Bệnh viện Vũng Tàu. Tuy nhiên, đến khoảng 13h30 cùng ngày thì hạ sĩ Nhật hy sinh.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can N.P.A (SN 2008, ở quận Hoàng Mai) và Đ.M.D (SN 2008, ở quận Hoàn Kiếm) về tội “Cố ý gây thương tích”. P.A và M.Đ là hai đối tượng liên quan đến vụ nữ sinh tố bị đánh gây thương tích tại khu vực sông Sét và hồ điều hòa Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội). Trước đó, gia đình nữ sinh ở Hà Nội trình báo cơ quan công an về việc bị nhóm thanh niên đánh. Khi nạn nhân nằm xuống đất liên tiếp bị đối tượng đá vào đầu một cách dã man. Chưa dừng lại đó, nhóm thanh niên này còn bắt nữ sinh phải quỳ gối xin lỗi từng người mà không nói lý do.

Công an tỉnh Thanh Hoá đã triệt xóa sới bạc có quy mô lớn, bắt quả tang 28 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại quán Karaoke Hoàng Gia. Quán karaoke này do Hà Đình Dũng (tức Dũng Huy, SN 1997, ở xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) làm chủ. Theo tài liệu điều tra, đây là ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp, tập trung nhiều đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự ở các địa phương khác đến tham gia đánh bạc.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệu tập 2 đối tượng Nguyễn Phúc Thọ (31 tuổi, trú tại phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột) và Lê Thanh Quân (23 tuổi, trú tại xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) vì có hành vi đá vào mặt người khác sau va chạm giao thông lên làm việc. Nạn nhân của vụ va chạm là anh Võ Trần Hoàng Quốc Trung (25 tuổi, trú tại phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột). Sau va chạm giao thông, Quân liền lao đến đá 2 cái, còn Thọ đá 1 cái cùng vào mặt anh Trung. Lúc này, một số người dân chạy đến can ngăn nên Thọ và Quân dừng lại rồi điều khiển xe máy bỏ đi, còn anh Trung phải nhập viện điều trị 3 ngày.