Bản tin Hình sự: Người phụ nữ bị đánh gục trong lúc nấu ăn

Một nữ sinh viên của Trường Đại học (ĐH) Sư phạm - ĐH Huế vừa bị chiếm đoạt 65 triệu đồng sau cuộc gọi giả danh cơ quan chức năng của kẻ lừa đảo. Trước đó, nữ sinh này nhận được cuộc gọi từ số lạ, với nội dung đe dọa em này liên quan đến đường dây rửa tiền, sau đó yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản do nhóm lừa đảo cung cấp. Dù từng biết đến thủ đoạn này, nhưng nữ sinh vẫn sập bẫy do bị các đối tượng liên tục đe dọa, thao túng tâm lý và áp đảo tinh thần. Trong trạng thái hoang mang, nạn nhân đã làm theo yêu cầu của nhóm lừa đảo.

Công an Bà Rịa - Vũng Tàu đã có thông tin chính thức về việc hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật (24 tuổi, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) hi sinh khi đang làm nhiệm vụ khống chế đối tượng chống người thi hành công vụ. Trước khi gây án, nghi phạm Dương Hữu Trí bị Công an phường 7 (TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đến nhà mời về trụ sở kiểm tra ma túy. Đối tượng này không chấp hành và đã cầm dao rượt chém các cán bộ thuộc lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cơ sở phường, sau đó đốt xe mô tô của tổ công tác.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lương Quí Lộc (SN 1993, ngụ TPHCM) để điều tra về tội “Giết người”. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Trước đó, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo xảy ra án mạng làm 2 người tử vong tại một căn nhà ở khu phố An Hòa (phường Hòa Lợi, TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh làm rõ. Nạn nhân được xác định là chị L.T.T. (SN 1983) và con trai là T.Q.P (SN 2017).

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hậu Giang phát hiện một tài khoản mạng xã hội Facebook có đăng hình ảnh xe tải đang chạy trên đường có chữ “xe bắt cóc”, kèm theo tiêu đề “những chiếc xe đi dễ mà khó về”. Cơ quan công an xác định xe tải trên thuộc một công ty dược phẩm ở Hậu Giang và công ty này cũng đề nghị cơ quan công an làm rõ vụ việc. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tìm được chủ tài khoản Facebook đã đăng tải thông tin trên và mời làm việc.

Công an xã Kon Thụp (huyện Mang Yang, Gia Lai) đang thụ lý, lấy lời khai của các bên liên quan tới việc nhóm người đàn ông hành hung chị L.T.T.T, nhân viên y tế. Trước đó, Trạm Y tế xã Kon Thụp tiếp nhận 3 người đàn ông say rượu vào trạm sơ cứu do bị ngã. Trong đó, 2 người bị thương nhẹ và một người bị thương ở vùng đầu. Các trường hợp người bị thương vùng đầu cần chụp phim, vượt quá khả năng của Trạm Y tế xã Kon Thụp nên nhân viên hướng dẫn lên tuyến trên. Sau đó, nhóm đàn ông lao tới đánh nữ nhân viên vào vùng bụng, ngực, mặt và đầu.

Cơ quan công an Cà Mau đang xác minh, làm rõ vụ việc một người phụ nữ bị đánh khi đang nấu ăn. Theo thông tin ban đầu, nhiều trang mạng xã hội có lượng lớn người theo dõi ở Cà Mau đã đăng tải đoạn clip dài gần 20 giây ghi lại cảnh người phụ nữ đang nấu ăn thì bị một người đàn ông mặc áo thun trắng đánh vào vùng đầu dẫn đến ngã gục xuống sàn nhà. Cũng theo đoạn clip mà mạng xã hội lan truyền, vụ việc diễn ra bất ngờ nên người phụ nữ này đã không kịp phản ứng và chỉ biết kêu lớn.