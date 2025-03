Bản tin Hình sự: Bắt đối tượng trong đường dây thuê gần 50 ô tô tự lái đi cầm cố

TPO - TIN NÓNG ngày 3/3: Khống chế đối tượng đốt xe, đâm trọng thương cảnh sát rồi cố thủ trong nhà; Tài xế xe buýt bị hành hung trước trạm CSGT; Lời khai của nhóm người liên quan vụ khiêng quan tài trước chợ Bến Thành...

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố bị can Hà Thị Hoa (SN 1993, trú tại phường Phú Lãm, quận Hà Đông) và Trần Quang Vinh (SN 1990, chồng của Hoa) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Lợi dụng sơ hở trong quản trị bán hàng của Công ty, Hà Thị Hoa đã cùng chồng là Trần Quang Vinh và đối tượng An Bảo Trung làm giả các khóa học Edumall hoặc lấy mã kích hoạt khóa học của Công ty để bán cho khách hàng, chiếm đoạt tiền tỷ.

Công ty TNHH Quyết Thắng Nha Trang đã gửi đơn trình báo Công an xã Ninh Thọ và Ninh An (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) về việc nhóm người vô cớ hành hung tài xế xe buýt trước trạm CSGT, đoạn trên QL1. Sự việc xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 2/3, xe buýt biển số 79B-026.51 của Công ty TNHH Quyết Thắng Nha Trang lưu thông trên QL1, khi đến đoạn qua phường Ninh Đa (thị xã Ninh Hòa) thì bị một người đàn ông chạy xe máy mang biển số tỉnh Khánh Hòa vượt lên chặn đường và chỉ tay vào phía tài xế, rồi dùng đá ném vỡ kính chắn gió của xe buýt.

Khoảng 21h ngày 1/3, Nguyễn Đình Pháp (30 tuổi, trú huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) đi xe máy tới cầu Đồng Khoa (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Tại đây, đối tượng để xe trên vỉa hè rồi đeo bao tay cao su và mang theo 1 con dao đi bộ đến tiệm sữa A.O (đường Mai Đăng Chơn, phường Hòa Hải) ngồi ở phía trước quan sát. Khi thấy trong tiệm vắng người, Pháp vào hỏi mua sữa. Chị Phùng Thị H. (44 tuổi, chủ quán) thấy nghi ngờ nên di chuyển ra phía ngoài đứng đợi. Do chủ động đề phòng cảnh giác, chị H. thấy Pháp cầm dao nên không vào mà hô hoán “cướp, cướp”.

Công an phường Phú Thọ (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) tiếp nhận tin báo từ người dân về nghi vấn có người tử vong bên trong phòng trọ khóa trái. Trước đó, người đàn ông nằm bất động trong phòng trọ ở Bình Dương, hàng xóm gọi mãi không lên tiếng nên trình báo cơ quan chức năng. Nghi người bên trong đã tử vong, căn phòng trọ được công an niêm phong để khám nghiệm song đến khi phá cửa vào thì người này... còn sống và đang ngủ li bì.

Đội CSGT Bến Thành thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM đang phối hợp với các đơn vị liên quan lập hồ sơ xử lý nhóm người khiêng quan tài đi bộ trước chợ Bến Thành. Bước đầu, cơ quan chức năng đã mời 9 người có liên quan về trụ sở để lấy lời khai, làm rõ mục đích việc khiêng quan tài đi bộ trước chợ Bến Thành (phường Bến Thành, quận 1). Qua làm việc, những người này khai mục đích khiêng quan tài màu đen trước chợ Bến Thành là để quảng cáo cho thương hiệu quần áo có cửa hàng trên đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12.

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khống chế bắt được đối tượng D.H.T (38 tuổi, trú TP. Vũng Tàu). Trước đó, khoảng 11h ngày 3/3, nhận được tin báo về một đối tượng có biểu hiện ngáo đá, gây nguy hiểm cho người dân tại hẻm 110 Nguyễn An Ninh (phường 7, TP. Vũng Tàu), lực lượng công an, cảnh sát cơ động đã khẩn trương tới hiện trường. Đối tượng T. đã cầm dao truy đuổi những người làm nhiệm vụ, sau đó quay lại đốt 2 xe gắn máy, trong đó có xe của lực lượng chức năng. Trong lúc lực lượng chức năng đang vận động, thuyết phục thì T. bất ngờ đâm một cảnh sát bị thương rồi lên tầng 2 cố thủ.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thị Thủy (SN 1992, ở xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”… Đây là đối tượng trong đường dây thuê xe ô tô tự lái rồi làm giả giấy tờ đem đi bán hoặc cầm cố để chiếm đoạt tài sản. Tính đến thời điểm bị bắt, Phạm Thị Thủy đã mang gần 50 chiếc ô tô do các đối tượng lừa đảo mang đi bán hoặc cầm cố tại các địa phương khác nhau trên cả nước để lấy tiền tiêu xài...