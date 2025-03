Bản tin Hình sự: Khởi tố nữ hiệu trưởng bớt xén tiền ăn bán trú của học sinh tiểu học

TPO - TIN NÓNG ngày 1/3: 'Vẽ' dự án bất động sản lừa đảo 400 tỷ đồng của nhà đầu tư; Vụ chặn xe và tung tin bắt cóc trẻ em ở Cà Mau: Chờ giám định thiệt hại tài sản; Vác kiếm Nhật dọa chém người trên đường phố Đà Nẵng...

Công an quận Long Biên (Hà Nội) vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Hiền (41 tuổi, ở Hải Dương) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hiền thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu và Liên hiệp hợp tác xã Việt Nam, đăng ký tổng vốn điều lệ 200 tỷ đồng, nhưng thực tế không góp vốn. Từ tháng 10/2021 - 6/2022, Lê Thị Hiền đã huy động được gần 400 tỷ đồng của hơn 1.600 nhà đầu tư trong cả nước. Hiện có hơn 200 bị hại đã gửi đơn tố cáo, trong đó, có hơn 100 người đã làm việc với cơ quan điều tra.

Liên quan vụ dân hiểu nhầm rồi chặn xe giải cứu người bị bắt cóc ở Cà Mau, Công an huyện Cái Nước đang chờ kết quả giám định thiệt hại tài sản để tiến hành các bước xử lý tiếp theo. Riêng hành vi đưa người khác xuất cảnh sang nước ngoài trái phép, Công an huyện Cái Nước đã được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra xử lý theo thẩm quyền. Hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội cũng đang được xem xét xử lý. Trước đó, một nhóm người ở thị trấn Cái Nước tập trung chặn, đập xe ô tô 7 chỗ để giải cứu người bên trong vì nghi "bắt cóc trẻ em”. Sự việc được nhiều người dân quay và phát trực tiếp lên mạng xã hội.

Tuần tra trên đường Trần Phú (quận Hải Châu), Tổ tuần tra đặc biệt của Phòng CSHS Công an Đà Nẵng phát hiện 2 đối tượng đi xe BKS 81FD-7632 mang theo 1 cây kiếm Nhật nên đã nhanh chóng tiếp cận, khống chế và đưa về trụ sở. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận Nguyễn Đăng Kh. (17 tuổi, trú tại phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) điều khiển xe máy trên chở theo Nguyễn Hữu M.Đ (17 tuổi, trú đường Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu, Đà Nẵng) đi chơi bida. Sau đó, Kh. chở Đ. về nhà Đ. để lấy 1 cây kiếm Nhật với mục đích khi đi trên đường gặp nhóm thanh niên nào thì đánh nhóm đó.

VKS nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can, gồm: B.T.T.T (SN 2007, là học sinh), H.Q.Đ (SN 2006, học sinh), P.T.N (SN 2006, lao động tự do), Lê Đức M. (SN 2007, lao động tự do), N.T.T.H (SN 2007, lao động tự do) cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Theo cáo trạng, từ 27/6 - 5/7/2024, tại khu đô thị Geleximco (thuộc địa bàn xã An Khánh và xã La Phù, huyện Hoài Đức) liên tiếp xảy ra các vụ việc gây rối trật tự công cộng, cướp tài sản và cố ý gây thương tích, gây mất an ninh trật tự địa phương. Cơ quan chức năng xác định nhóm đối tượng trên liên quan đến vụ việc.

Cơ quan Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố bị can Vũ Thị Thúy Hà - Cựu hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Thọ về tội “Nhận hối lộ”; khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Đức về tội “Đưa hối lộ”. Theo tìm hiểu, năm học 2023 - 2024, Trường Tiểu học Đông Thọ, TP Thanh Hoá có khoảng 1.500 học sinh. Trong đó, riêng học sinh lớp 1 ăn bán trú nộp mỗi em là 709.000 đồng/ 1 tháng, bao gồm bữa ăn chính bữa trưa và bữa ăn phụ vào giữa buổi chiều. Trước đó, phụ huynh tố cáo bà Hà có hành vi ăn bớt tiền ăn bán trú của học sinh kèm một file ghi âm được cho là ghi âm cuộc “ngã giá” giữa đơn vị trúng thầu nấu ăn bán trú cho học sinh và bà này.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can đối với Dương Quốc Trung (SN 2004, ngụ phường 7, TP Trà Vinh) để điều tra về hành vi giết người. Quá trình điều tra, bị can có dấu hiệu tâm thần nên cơ quan điều tra đã làm thủ tục, tiến hành đưa đi trưng cầu giám định. Theo điều tra ban đầu, chiều 24/2, Công an phường 5 (TP Trà Vinh) nhận tin báo của người dân về việc Trung có hành vi dùng xăng tưới lên người mẹ ruột và châm lửa đốt. Người dân phát hiện sự việc, đã dùng bình chữa cháy để dập tắt lửa trên người nạn nhân...

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh Liên (SN 1983, trú xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, TP Huế) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Liên là Giám đốc Công ty TNHH MTV Liên Trai kinh doanh chính là bán buôn vật liệu xây dựng. Lợi dụng doanh nghiệp kinh doanh quy mô lớn và sự uy tín của công ty, sự tin tưởng trong quá trình làm ăn lâu năm với đơn vị phân phối vật liệu xây dựng, Liên đã thực hiện thủ đoạn gian dối bán vật liệu cho người khác với giá thấp hơn giá mua vào nhằm chiếm đoạt tiền sử dụng vào mục đích cá nhân.