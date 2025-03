Bản tin Hình sự: Xác minh clip khiêng quan tài để quảng cáo ở khu vực chợ Bến Thành

TPO - Xử phạt người đàn ông chia sẻ thông tin sai sự thật về sắp xếp lãnh đạo chủ chốt; Công an vào cuộc vụ nhóm người bán sữa "lạ" giá cao; Xác minh clip khiêng quan tài để quảng cáo ở khu vực chợ Bến Thành...

Công an tỉnh Bắc Ninh đã xử phạt 7,5 triệu đồng đối với anh T.T.A ở thành phố Bắc Ninh về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”. Để thể hiện mình là người nắm được nhiều thông tin về tình hình chính trị của tỉnh Bắc Ninh, T.T.A đã chắp ghép những nội dung nghe được rồi tự soạn thảo tin nhắn và gửi cho khoảng 60 người bạn trong danh bạ Zalo.

Công an xã Nghĩa Dũng (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) đang vào cuộc xác minh sự việc nhóm người lạ bán sữa cho người dân trên địa bàn với giá cao. Trước đó, ông N.Q.V (SN 1936, trú xã Nghĩa Dũng) tố cáo về việc khoảng 8h ngày 27/2, tại nhà văn hóa xóm Trường Thọ có người tự xưng là nhân viên bán hàng của một công ty sữa có địa chỉ ở TP Hồ Chí Minh đến tư vấn bán sữa. Người này giới thiệu sữa non Nutrition-Mk7 sẽ giúp tăng canxi, cải thiện xương khớp. Sau khi nghe tư vấn, ông V. tin tưởng và đặt mua hai hộp với giá 2,5 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội - Cơ sở Đống Đa được biết Phạm Hiếu Quyền và Nguyễn Đặng Trang Nhi rủ nhau lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cửa hàng kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Quyền mua chiếc điện thoại kiểu dáng giống iPhone 16 Promax bản thân đang dùng với giá 4,25 triệu đồng. Sau khi đến tiệm cầm đồ, Quyền đưa chiếc điện thoại iPhone 16 Promax của mình cho chủ cửa hàng xem. Sau khi kiểm tra điện thoại, chủ cửa hàng cầm đồ đồng ý với giá cầm cố chiếc điện thoại của Quyền 22 triệu đồng. Lợi dụng chủ tiệm lấy tiền ở trong két, Quyền đã tráo đổi chiếc chiếc điện thoại có kiểu dáng giống iPhone 16 Promax vừa mua.

Công an phường Tăng Nhơn Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh trích xuất camera, xác định các đối tượng liên quan đến vụ sử dụng hung khí xông vào quán ăn trên đường Man Thiện chém người gây rối an ninh trật tự. Khoảng 0h ngày 1/3, có 4 thanh niên đang ngồi trong quán ăn uống thì bất ngờ một người phụ nữ mặc áo trắng tiếp cận bàn này và dùng li bia đập mạnh xuống bàn khiến 4 người đang ăn ngơ ngác. Chỉ một lúc sau có 2 đối tượng cầm hung khí xông vào, lao vào trong bàn chém liên tục. 4 người trong bàn hoảng hốt bỏ chạy, may mắn không ai bị thương.

Ngày 2/3, mạng xã hội chia sẻ clip 4 người mặc áo đen khiêng quan tài đi qua nhiều tuyến đường ở khu vực chợ Bến Thành, quận 1 (TP HCM). Qua xác minh, clip được một thương hiệu thời trang đăng tải trên mạng xã hội TikTok vào ngày 1/3 để quảng cáo cho chính thương hiệu này. Cộng đồng mạng đã phản ứng với clip trên. Họ cho rằng cách quảng cáo như vậy là phản cảm, đặc biệt khi clip lại được quay tại khu vực nổi tiếng. Theo trang web của thương hiệu này, sản phẩm quan tài trong clip được bán với giá hơn 66 triệu đồng. Cơ quan chức năng địa phương đang xác minh vụ việc.