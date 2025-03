Khởi tố hung thủ sát hại người phụ nữ lượm ve chai ở Ninh Thuận

TPO - Ngày 7/3, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Võ Duy Tuấn (23 tuổi, ngụ phường Phủ Hà, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) để điều tra tội giết người.

Trước đó, vào khoảng 7h30 ngày 1/3, Công an phường Phủ Hà, TP Phan Rang - Tháp Chàm tiếp nhận nguồn tin về việc bà T. đi nhặt ve chai từ chiều 28/2 chưa về. Người thân của bà T. đi tìm thì phát hiện chiếc xe đạp của bà T để ở công viên trước số nhà 55/17 Đoàn Thị Điểm, khu phố 12, phường Phủ Hà nên báo cơ quan chức năng. Khi kiểm tra bên trong căn nhà trên, lực lượng công an phát hiện bà T. đã tử vong với vết thương ở cổ. Căn nhà này thuộc sở hữu của Đặng Võ Duy Tuấn. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức truy bắt nghi phạm Đặng Võ Duy Tuấn. Đến khoảng 14h ngày 1/3, công an bắt được Đặng Võ Duy Tuấn tại khu vực bãi biển Bình Sơn, phường Mỹ Bình, TP Phan Rang - Tháp Chàm. Bắt nghi can vụ người phụ nữ lượm ve chai bị sát hại Bình An