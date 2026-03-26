Khởi tố vụ án ‘hỗn chiến’ giữa người mua và người bán sầu riêng ở Đồng Tháp

Chúc Trí - Trọng Tín
TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 20/3, tại xã Ngũ Hiệp. Đây là vụ 'hỗn chiến' giữa người mua và nhóm chủ vựa sầu riêng gây xôn xao dư luận mấy ngày qua.

Công an xã Ngũ Hiệp làm việc với một trong số các đối tượng liên quan.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h, ngày 19/3, anh Nguyễn Tấn Hiền (SN 1975, trú xã Ea MDroh, tỉnh Đắk Lắk) cùng 4 người khác đi mua sầu riêng tại một vựa trên địa bàn ấp Bình Thạnh, xã Ngũ Hiệp. Đến khoảng 2h30 phút ngày 20/3, trong quá trình thương lượng mua bán, 2 bên phát sinh mâu thuẫn, cự cãi, dẫn đến đánh nhau, anh Hiền cùng những người bạn lên xe ô tô bỏ đi (một số sầu riêng đã được bốc lên xe).

Lúc này, các đối tượng trong vựa sầu riêng nghĩ nhóm anh Hiền mua sầu riêng không trả tiền nên dùng xe ô tô đuổi theo. Khi đến gần khu vực Ngã tư Hưng Long, thuộc ấp Bình Đức, xã Ngũ Hiệp, các đối tượng bắt kịp, dùng ghế đập phá kính xe ô tô, hành hung 4 người trong nhóm của anh Hiền.

Khi được mọi người can ngăn, 2 bên nói chuyện và biết rõ nguyên nhân do hiểu lầm. Sau đó, nhóm bên vựa sầu riêng đã đưa những người bị thương bên phía anh Hiền đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa Tiền Giang.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an xã Ngũ Hiệp khẩn trương phối hợp Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 4 xác minh, làm việc những người có liên quan.

Hiện trường vụ việc.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, chiều 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp ra quyết định khởi tố vụ án, và củng cố lời khai các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm.

