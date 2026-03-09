Hải Phòng: Ngăn chặn nhóm tuổi teen mang vỏ chai bia hỗn chiến

TPO - Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hải Phòng vừa triệu tập 8 đối tượng (16-17 tuổi) để xác minh, làm rõ hành vi tụ tập, mang theo vỏ chai bia rồi điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, đánh nhau trên các tuyến phố thuộc thành phố Hải Dương (cũ).

Sáng 9/3, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã triệu tập 8 đối tượng để làm rõ vụ việc hành vi mang theo vỏ chai bia rồi lái xe máy lượn phố, lạng lách, đánh võng.

Trước đó đêm 6/3, nhiều đối tượng điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, đánh nhau trên các tuyến đường Thanh Bình, Nguyễn Lương Bằng (TP Hải Phòng). Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo, huy động các lực lượng theo dõi, tổ chức bắt các đối tượng liên quan.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 23h ngày 6/3, N.N.H (16 tuổi, ở xã Thanh Hà) điều khiển chiếc Honda Wave không có biển số chở bạn N.Đ.T (16 tuổi) mang theo 5 vỏ chai bia.

Ngoài ra, T.T.A (17 tuổi), P.K.N (16 tuổi, cùng ở xã Thanh Hà), N.D.D và P.K.Đ (cùng 17 tuổi, ở xã Hà Tây) mỗi người điều khiển một chiếc Honda Wave chở theo bạn ngồi sau mang theo nhiều vỏ chai bia.

Các đối tượng tại trụ sở công an.

Các đối tượng rủ nhau điều khiển xe máy lên TP Hải Dương (cũ) để lạng lách, đánh võng và đánh nhau.

Sau đó, các đối tượng đã điều khiển xe máy đi vào phố Nguyễn Lương Bằng với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bấm còi inh ỏi rồi di chuyển vào đại lộ Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh. Khi phát hiện lực lượng cảnh sát tuần tra, các đối tượng điều khiển xe máy bỏ chạy.

Lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp với công an các xã/phường trên địa bàn tổ chức ngăn chặn kịp thời, triệu tập 8/9 đối tượng lên trụ sở để xác minh, làm rõ.

Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi của các đối tượng trong vụ việc.