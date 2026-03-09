Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Thấy mẹ chảy máu khi can ngăn đánh ghen, con trai đánh người đàn ông dập lá lách

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thấy bà T. bị chảy máu khi can ngăn vụ đánh ghen tại quán, người con trai liền dùng khúc gỗ đánh người đàn ông dập lá lách, thương tích 60%.

Ngày 9/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Hồng Duy (SN 1981, trú xã Đồng Xuân) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

tienphong.jpg
Đối tượng Phạm Hồng Duy. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 14h ngày 26/12/2025, ông T.Q.B. (SN 1968, trú xã Đồng Xuân) hẹn một người phụ nữ đến quán cà phê trên địa bàn để nói chuyện.

Đến khoảng 14h30 cùng ngày, do nghi ngờ chồng ngoại tình, bà L.T.A.P. (vợ ông B.) cùng con gái đến quán để đánh ghen. Tại đây, ông B. và bà P. xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Thấy sự việc ồn ào, bà N.T.T. (chủ quán) đến can ngăn thì bị vấp ngã.

Nghe tiếng cãi vã và thấy mẹ bị chảy máu, Phạm Hồng Duy (con trai bà T.) lấy một đoạn cây gỗ đánh nhiều cái vào vùng hông và bụng ông B.

Hậu quả, ông B. bị dập lá lách và ruột non, với tỷ lệ tổn thương cơ thể được giám định là 60%. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Phạm Hồng Duy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Phạm Hồng Duy.

Huỳnh Thủy
#Đánh ghen #Đắk Lắk #thương tích #con trai

Xem thêm

Cùng chuyên mục