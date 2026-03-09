Thấy mẹ chảy máu khi can ngăn đánh ghen, con trai đánh người đàn ông dập lá lách

TPO - Thấy bà T. bị chảy máu khi can ngăn vụ đánh ghen tại quán, người con trai liền dùng khúc gỗ đánh người đàn ông dập lá lách, thương tích 60%.

Ngày 9/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Hồng Duy (SN 1981, trú xã Đồng Xuân) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Phạm Hồng Duy. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 14h ngày 26/12/2025, ông T.Q.B. (SN 1968, trú xã Đồng Xuân) hẹn một người phụ nữ đến quán cà phê trên địa bàn để nói chuyện.

Đến khoảng 14h30 cùng ngày, do nghi ngờ chồng ngoại tình, bà L.T.A.P. (vợ ông B.) cùng con gái đến quán để đánh ghen. Tại đây, ông B. và bà P. xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Thấy sự việc ồn ào, bà N.T.T. (chủ quán) đến can ngăn thì bị vấp ngã.

Nghe tiếng cãi vã và thấy mẹ bị chảy máu, Phạm Hồng Duy (con trai bà T.) lấy một đoạn cây gỗ đánh nhiều cái vào vùng hông và bụng ông B.

Hậu quả, ông B. bị dập lá lách và ruột non, với tỷ lệ tổn thương cơ thể được giám định là 60%. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Phạm Hồng Duy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Phạm Hồng Duy.