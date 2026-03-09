Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Xử phạt chủ tài khoản Facebook xúc phạm lãnh đạo thành phố Hà Nội

TPO - Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt một trường hợp đăng tải bình luận xuyên tạc, xúc phạm lãnh đạo thành phố trên không gian mạng.

Cơ quan Công an làm việc với L.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội phát hiện 1 tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải bình luận có nội dung xuyên tạc, xúc phạm danh dự lãnh đạo thành phố ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Quá trình xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm rõ chủ tài khoản là N.T.L (SN 1988, trú tại Thanh Liệt, Hà Nội).

Tại cơ quan Công an, N.T.L đã thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật, cam kết sẽ không đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Ngày 9/3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với N.T.L với số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Theo Công an TP Hà Nội, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 không chỉ là ngày hội lớn của toàn dân mà còn là dịp để mỗi công dân thực hiện quyền và trách nhiệm của mình đối với đất nước.

Để góp phần bảo đảm thành công của cuộc bầu cử, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thông tin xấu độc, không chia sẻ, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng. Đồng thời, cần chủ động tìm hiểu thông tin từ các nguồn chính thống, tích cực tuyên truyền để người thân, bạn bè hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng pháp luật.

Thanh Hà
