Pháp luật

Google News

Giám đốc lĩnh 11 năm tù vì lừa bán ô tô đang thế chấp tại ngân hàng

Hoàng An
TPO - Dù thế chấp xe ô tô cho ngân hàng TPBank, bị cáo Lê Anh Tuấn vẫn bán chiếc xe cho bên thứ 3 để lấy tiền ăn tiêu, trả nợ.

Ngày 9/3, TAND TP Hà Nội vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Anh Tuấn (SN 1987, trú tại xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) mức án 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”. Tổng hợp hình phạt chung, bị cáo lĩnh 11 năm tù.

Theo cáo buộc, năm 2017, Lê Anh Tuấn làm Giám đốc và người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Thực phẩm Ahihi (viết tắt là Công ty Ahihi).

Giữa năm 2018, Tuấn sử dụng danh nghĩa Công ty Ahihi vay Ngân hàng TMCP Tiên phong (TPBank) hơn 2 tỷ đồng với mục đích mua xe ô tô Mercedes Benz. Sau khi mua sắm được phương tiện, Tuấn sử dụng chiếc ô tô này đi lại nhưng đăng ký tài sản do ngân hàng quản lý.

screen-shot-2026-03-09-at-182218.png
Bị cáo Lê Anh Tuấn.

Tháng 7/2018, thông qua mạng xã hội, Tuấn thuê đối tượng không rõ lai lịch làm giả đăng ký xe ô tô Mercedes Benz nêu trên với giá 1 triệu đồng. Mục đích của bị cáo là dùng xe ô tô để lừa đảo chiếm đoạt tiền. Thông qua người quen giới thiệu, Tuấn bán xe trên cho bà Trần Thị Thu H. (SN 1971, trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội), với giá 1,5 tỷ đồng.

Khi bán cho bà H., bị cáo Tuấn nói dối là xe đang cầm cố cho một người đàn ông và không cho bà H. biết ngân hàng cho vay tiền mua tài sản. Nhận tiền của bà H., bị cáo Tuấn nhanh chóng ăn tiêu hết, bỏ trốn vào TPHCM.

Ngân hàng TPBank sau này không thấy Tuấn trả tiền gốc, lãi hàng tháng nên tiến hành kiểm tra thì phát hiện tài sản cầm cố đã bị bán cho bên thứ ba.

Ngày 12/5/2019, ngân hàng làm đơn tố giác tới cơ quan công an và sau đó thu hồi được tài sản bảo đảm. Cùng thời điểm, bà H. cũng tố cáo Lê Anh Tuấn lừa đảo chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng.

Giữa năm 2025, bị cáo Tuấn ra đầu thú và khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình giải quyết vụ án, ngân hàng TPBank không yêu cầu gì, còn bà Trần Thị Thu H. yêu cầu Lê Anh Tuấn phải bồi thường khắc phục 1,5 tỷ đồng chiếm đoạt.

Hoàng An
