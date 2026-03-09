Mâu thuẫn lúc ăn nhậu, gã đàn ông bắn chú ruột gục trên vỉa hè

TPO - Quá trình ăn nhậu xảy ra mâu thuẫn, bị can Ngô Văn Hương ra ruộng lấy súng quay lại vỉa hè bắn chú ruột gục tại chỗ.

Ngày 9/3, Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Ngô Văn Hương (SN 1976, ở Hà Nội) về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Hồ sơ truy tố thể hiện, khoảng 18h30 ngày 14/3/2025, sau khi sử dụng súng nén hơi để đi bắn chim ngoài ruộng, bị can Hương điều khiển xe máy di chuyển đến khu vực nghĩa trang (thuộc tổ 12, phường Long Biên) để xe máy và súng tại đây rồi đi bộ ra đường Cự Khối.

Khi đến khu vực đầu ngõ 92 đường Cự Khối, Ngô Văn Hương gặp ông Nguyễn Xuân Thanh và ông Phạm Vũ Hoàng (cùng SN 1977, cùng trú tại tổ dân phố 12) đang làm đồ ăn để uống rượu.

Được mời tham gia, Hương ngồi uống rượu cùng. Một lúc sau, ông Ngô Văn D. (SN 1976, ở phường Long Biên), là chú ruột của Hương, cũng đến tham gia bữa nhậu.

Ảnh minh họa.

Khoảng 20h cùng ngày, giữa bị can Hương và ông D. xảy ra mâu thuẫn. Lời qua tiếng lại, hai bên chửi bới nhau. Được mọi người can ngăn nên hai bên không xô xát nhưng Hương bị đuổi về.

Bực tức, bị can quay lại khu vực nghĩa trang lấy khẩu súng nén hơi (bên trong súng vẫn còn một viên đạn chì) rồi quay trở lại nơi các ông Thanh, Hoàng, D., đang ngồi uống rượu, rồi dương lên bóp cò khiến viên đạn chì bắn trúng vùng đầu, mắt trái của ông D.

Sau khi gây án, Hương bỏ chạy, vứt khẩu súng xuống ao tại khu đồng ruộng (thuộc tổ 12, phường Long Biên) nhằm phi tang.

Còn ông Ngô Văn D. sau khi bị bắn được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, điều trị đến ngày 20/3/2025 xuất viện.

Kết luận giám định pháp y xác định, ông D. bị tổn hại 51% sức khỏe, với nhiều thương tích như sẹo vết mổ vùng trán, thái dương và gò má trái; tổn thương nhu mô não; tụ máu dưới màng cứng vùng trán; vỡ xương trán, vỡ xương ổ mắt trái.

Ngày 24/3/2025, sau một thời gian lẩn trốn, Ngô Văn Hương quay lại khu vực ao nơi đã ném khẩu súng để vớt lên, mang súng đến Công an quận Long Biên (cũ) đầu thú, giao nộp tang vật.

Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định khẩu súng này là súng nén hơi, thuộc nhóm vũ khí quân dụng.

Quá trình điều tra, Hương khai đã mua khẩu súng trên từ Lưu Công Quân (SN 1989, ở phường Long Biên) vào năm 2022 với giá 5 triệu đồng để bắn chim.

Đối tượng Lưu Công Quân khai trước đó mua khẩu súng qua mạng xã hội Facebook từ một người không quen biết vào năm 2018 với giá hơn 3 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi mua bán khẩu súng diễn ra vào năm 2022, thời điểm Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024 chưa có hiệu lực nên không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với Quân.

Về trách nhiệm dân sự, gia đình bị can đã tự nguyện bồi thường cho ông Ngô Văn D. số tiền 100 triệu đồng. Bị hại chưa yêu cầu bồi thường thêm.