Cô gái bị bạn trai kéo lê ở Hải Phòng: Bạo lực trong các mối quan hệ tình cảm có chiều hướng tăng

TPO - Luật sư đánh giá, hành vi đánh đập và kéo lê nạn nhân giữa đường của thanh niên có thể làm gia tăng mức độ tổn hại về tâm lý. Từ một số vụ việc tương tự xảy ra gần đây có thể thấy tình trạng bạo lực trong các mối quan hệ tình cảm đang có chiều hướng gia tăng, gây nhiều hệ lụy xã hội.

Bạo hành bạn gái vào ngày 8/3

Sáng 9/3, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hải Phòng đang phối hợp với Công an xã An Thành vào cuộc xác minh, làm rõ và xử lý đối tượng trong vụ việc người phụ nữ bị kéo lê trên đường bến phà Giải.

Một ngày trước, mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại hình ảnh một cô gái bị kéo lê trên đường. Hình ảnh thể hiện, cô gái đi chân đất, mặc quần bò xanh, áo khoác nâu sẫm trong tình trạng nằm bên lề đường. Trên mặt cô gái xuất hiện nhiều vệt máu.

Một người đàn ông đi cùng mặc quần bò xanh, áo khoác xám yêu cầu cô gái đứng dậy. Người đàn ông này một tay cầm giày phụ nữ, tay còn lại nắm áo kéo lê cô gái trên đường.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, người thanh niên trong clip là Bùi Xuân Huấn (SN 1991, ở xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang), còn người phụ nữ là H. A. T. (ở phường Đông Hải, Hải Phòng). Huấn và chị T. có quan hệ tình cảm. Sáng 8/3, cả hai di chuyển trên taxi từ trung tâm Hải Phòng đến phà Giải, thuộc xã An Thành, thăm người quen. Trên đường về, Huấn đã dùng tay, chân đánh vào mặt, túm áo kéo lê chị T., hành vi trên được người đi đường quay lại clip.

Thanh niên kéo lê cô gái trên đường. Ảnh: Cắt từ clip.

Cần xử lý nghiêm minh

Trao đổi với PV Báo Tiền Phong, luật sư Trần Xuân Tiền (Trưởng văn phòng Luật sư Đồng Đội) cho rằng, hành vi của nam thanh niên trong vụ việc có dấu hiệu của xâm phạm sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác. Theo quy định của pháp luật, mọi hành vi sử dụng vũ lực gây tổn hại đến sức khỏe người khác đều bị nghiêm cấm, kể cả khi giữa các bên có quan hệ tình cảm.

“Trước hết, nếu kết quả giám định thương tích xác định nạn nhân bị tổn hại sức khỏe, cơ quan điều tra có thể xem xét xử lý đối tượng về tội "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác" theo Điều 134 Bộ luật Hình sự. Trường hợp tỷ lệ thương tật đạt ngưỡng truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc hành vi mang tính chất côn đồ, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội, người thực hiện hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, với khung hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến phạt tù”, luật sư Trần Xuân Tiền nhận định.

Theo luật sư, trường hợp thương tích của nạn nhân chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, đối tượng vẫn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe người khác theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự.

Đồng thời, người gây ra hành vi bạo lực còn phải bồi thường thiệt hại dân sự cho nạn nhân, bao gồm chi phí khám chữa bệnh, tổn thất tinh thần và các chi phí hợp lý khác.

Luật sư Tiền đánh giá, hành vi đánh đập và kéo lê nạn nhân giữa đường của thanh niên có thể làm gia tăng mức độ tổn hại về tâm lý. Từ vụ việc này và những vụ tương tự xảy ra trong thời gian gần đây, có thể thấy tình trạng bạo lực trong các mối quan hệ tình cảm đang có chiều hướng gia tăng và gây nhiều hệ lụy xã hội. Do đó, cơ quan chức năng cần nhanh chóng điều tra, làm rõ bản chất, xác định đầy đủ hậu quả thương tích cũng như động cơ, mức độ hành vi để có biện pháp xử lý nghiêm minh, đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung.

Bên cạnh đó, cũng cần tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức pháp luật trong xã hội, đặc biệt là trong các mối quan hệ tình cảm. Mọi mâu thuẫn đều phải được giải quyết bằng phương thức văn minh, tôn trọng pháp luật; tuyệt đối không được sử dụng bạo lực.

“Việc xử lý nghiêm những hành vi như trên không chỉ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân mà còn góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội”, luật sư Tiền nhấn mạnh.