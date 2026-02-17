Bắt cô gái tạt sơn nhà người yêu cũ

TPO - Ngày 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Ngọc Mỹ Tiên (28 tuổi) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn tình cảm sau khi chia tay, Tiên nảy sinh ý định trả thù người yêu cũ là anh T.A.P. (27 tuổi, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây).

Tiên bị cơ quan chức năng yêu cầu lau chùi vết sơn dính vào nhà. Ảnh C.A

Khoảng 23 giờ 30 ngày 12/2 (tức 25 tháng Chạp), Tiên cùng một người quen mua hai thùng sơn màu vàng và đỏ, mang đến nhà anh P. trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh rồi tạt sơn lên cửa chính, cửa hông và tường nhà. Sơn văng khắp khu vực phía trước, tràn ra cả lòng đường, gây mất mỹ quan và thiệt hại tài sản.

Sau khi gây án, Tiên rời khỏi hiện trường, bỏ lại một số vật dụng và trốn về quê ở Vĩnh Long.

Nhận tin báo của bị hại, lực lượng chức năng nhanh chóng trích xuất camera, truy xét và bắt giữ Tiên sau hơn 12 giờ lẩn trốn, đưa về TPHCM để phục vụ điều tra.

Hình ảnh camera ghi lại Tiên thực hiện hành vi. Ảnh C.A

Bước đầu, Tiên thừa nhận toàn bộ hành vi. Cơ quan chức năng xác định thiệt hại tài sản hơn 22 triệu đồng.



Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.