Bắt khẩn cấp nhiều tài xế gây náo loạn trước cổng sân bay Tân Sơn Nhất

TPO - Trên đường hướng ra sân bay Tân Sơn Nhất, các bên xảy ra va chạm giao thông nhưng thay vì phối hợp giải quyết theo quy định, những người liên quan có hành vi chặn đầu xe, đập phá, xô xát, thậm chí trèo lên nắp capo khi phương tiện đang di chuyển, gây náo loạn khu vực và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Ngày 15/2, thông tin từ Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Tân Sơn Hòa đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan đến 2 vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại khu vực Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Toàn cảnh vụ ẩu đả trước cổng sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h50 ngày 9/2, trên đường Bạch Đằng (hướng vào ga quốc tế sân bay), Lê Tấn Cường (SN 1978, tài xế xe buýt) xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Văn Hùng (SN 1974, tài xế xe công nghệ) trong quá trình điều khiển phương tiện.



Hai bên dừng xe giữa đường có mật độ phương tiện cao rồi lao vào xô xát, sử dụng vật cứng tấn công nhau, gây mất trật tự và ùn ứ giao thông. Vụ việc được người dân ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận

Vụ thứ hai xảy ra vào khoảng 17h40 ngày 11/2, trên đường Trường Sơn, trước lối ra ga quốc tế sân bay. Vũ Văn Thái (SN 1968), điều khiển xe công nghệ va chạm nhẹ với ô tô do Phan Tiến Mai (SN 1967) cầm lái. Thay vì phối hợp giải quyết theo quy định, hai bên chặn đầu xe, đập phá, xô xát, thậm chí trèo lên nắp capo khi phương tiện đang di chuyển, gây náo loạn khu vực và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Hai đối tượng trong vụ việc tại cơ quan công an.

Dù xuất phát từ những va chạm nhỏ khi tham gia giao thông song hành vi bột phát, mang tính chất côn đồ tại các tuyến đường trọng điểm khu vực sân bay – nơi có lưu lượng phương tiện lớn đã gây ùn tắc, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và hình ảnh đô thị.

Việc khẩn trương xác minh, áp dụng biện pháp tố tụng thể hiện tinh thần xử lý nhanh, nghiêm, quyết liệt của Công an Thành phố đối với các hành vi coi thường pháp luật, gây rối nơi công cộng.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Mọi va chạm cần được xử lý theo đúng quy định pháp luật hoặc liên hệ lực lượng chức năng gần nhất để được hỗ trợ. Hành vi manh động, dù xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ, vẫn có thể bị xử lý hình sự. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm, đặc biệt khu vực sân bay, bến xe, cửa ngõ thành phố; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi côn đồ, bảo đảm môi trường giao thông văn minh, an toàn cho người dân.