Phạt người đàn ông dùng AI chỉnh sửa hình ảnh ngựa ở lễ hội đăng sai sự thật

TPO - Người đàn ông ở Đà Nẵng đăng tải hình ảnh cổng chào lễ hội trên Facebook cá nhân, tuy nhiên hình ảnh này đã bị chỉnh sửa bằng trí tuệ nhân tạo (AI) có nội dung sai sự thật (thể hiện chú ngựa mặc váy và mang giày của nữ), gây phản cảm, làm sai lệch bản chất sự việc, tạo dư luận xấu.

Ngày 15/2, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố xử phạt vi phạm hành chính đối với ông D.D.H (SN 1962, trú phường Hòa Cường, Đà Nẵng) với số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân”.

Hình ảnh cổng chào tại lễ hội bị ông H chỉnh sửa đăng sai sự thật trên Facebook cá nhân. Ảnh CA

Trước đó, ngày 3/2, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện ông D.D.H đăng tải bài viết lên tài khoản facebook cá nhân (có khoảng 14.000 người theo dõi) với nội dung: “Chẳng ra con giáp nào cả!”, kèm theo hình ảnh cổng chào Lễ hội Tết Việt tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP. Hồ Chí Minh.

Hình ảnh này đã bị chỉnh sửa bằng trí tuệ nhân tạo (AI) có nội dung sai sự thật (thể hiện chú ngựa mặc váy và mang giày của nữ), gây phản cảm, làm sai lệch bản chất sự việc, tạo dư luận xấu. Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều bạn đọc đã có ý kiến bức xúc, phê phán việc đăng tải hình ảnh bị cắt ghép, xuyên tạc, ảnh hưởng đến hình ảnh văn hóa, mỹ thuật nơi công cộng.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, công an xác minh, mời làm việc đối với D.D.H. Tại đây, ông D.D.H đã thừa nhận hành vi vi phạm, cho biết do thiếu suy nghĩ thấu đáo, không kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải lên facebook cá nhân, dẫn đến gây dư luận xấu và phản ứng tiêu cực trên không gian MXH.

Công an mời làm việc, xử phạt vi phạm hành chính đối với D.D.H

Qua làm việc và được sự phân tích Tổ công tác Phòng An ninh Chính trị nội bộ D.D.H đã nhận thức rõ hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật, xin nhận hoàn toàn trách nhiệm đối với việc đăng tải, chia sẻ nội dung sai sự thật nêu trên, cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm túc các quyết định xử lý của cơ quan Công an.

Hành vi của D.D.H đã vi phạm quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Căn cứ quy định pháp luật, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông D.D.H số tiền 7,5 triệu đồng.