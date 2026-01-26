Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Xử lý, giáo dục 16 trường hợp đăng thông tin sai sự thật về công tác cán bộ

Viết Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện, xử lý, giáo dục 16 trường hợp hành vi lợi dụng không gian mạng để đăng tải, lan truyền thông tin xuyên tạc, bịa đặt liên quan đến công tác nhân sự và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

a2.jpg
Công an tỉnh Sơn La làm việc với ông Lường Thành T. về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.

Ngày 26/1, Công an tỉnh Sơn La cho biết, lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành rà soát, xác minh nhiều tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều nội dung xấu độc, giả mạo thông tin liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, suy diễn tình hình nội bộ theo hướng “đấu đá phe phái”, “chia rẽ nội bộ”, đồng thời công kích lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Kết quả xác minh cho thấy có 16 trường hợp vi phạm đăng tải thông tin sai sự thật. Trong đó, cơ quan Công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 trường hợp (phạt tiền 2 trường hợp với tổng số tiền 12,5 triệu đồng) và cảnh cáo 1 trường hợp; đồng thời gọi hỏi, giáo dục 13 trường hợp còn lại nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật.

Cụ thể, lực lượng chức năng phát hiện anh Thào A. P. (SN 1992, trú tại xã Gia Phù, tỉnh Sơn La) có hành vi đăng tải thông tin xấu độc, sai sự thật trên mạng xã hội. Cơ quan công an đã tiến hành làm việc, yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh trường hợp ông Lường Thành T. (SN 1962, trú tại xã Đoàn Kết, tỉnh Sơn La) do có hành vi đăng tải các nội dung không đúng sự thật, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

a1.jpg
Công an tỉnh Sơn La làm việc với Thào A P.

Đến nay, Công an tỉnh Sơn La đã yêu cầu gỡ bỏ, vô hiệu hóa 16 nội dung vi phạm, qua đó ngăn chặn hàng nghìn lượt tiếp cận thông tin sai lệch.

Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo cán bộ, đảng viên và người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không chia sẻ, phát tán thông tin chưa được kiểm chứng; đồng thời tích cực phối hợp với lực lượng chức năng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Viết Hà
#Sơn La #thông tin sai sự thật #Công an #mạng xã hội #đăng tải sai lệch #an ninh mạng #đấu tranh sai trái

Xem thêm

Cùng chuyên mục