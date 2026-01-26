Xử lý, giáo dục 16 trường hợp đăng thông tin sai sự thật về công tác cán bộ

TPO - Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện, xử lý, giáo dục 16 trường hợp hành vi lợi dụng không gian mạng để đăng tải, lan truyền thông tin xuyên tạc, bịa đặt liên quan đến công tác nhân sự và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Công an tỉnh Sơn La làm việc với ông Lường Thành T. về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.

Ngày 26/1, Công an tỉnh Sơn La cho biết, lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành rà soát, xác minh nhiều tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều nội dung xấu độc, giả mạo thông tin liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, suy diễn tình hình nội bộ theo hướng “đấu đá phe phái”, “chia rẽ nội bộ”, đồng thời công kích lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Kết quả xác minh cho thấy có 16 trường hợp vi phạm đăng tải thông tin sai sự thật. Trong đó, cơ quan Công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 trường hợp (phạt tiền 2 trường hợp với tổng số tiền 12,5 triệu đồng) và cảnh cáo 1 trường hợp; đồng thời gọi hỏi, giáo dục 13 trường hợp còn lại nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật.

Cụ thể, lực lượng chức năng phát hiện anh Thào A. P. (SN 1992, trú tại xã Gia Phù, tỉnh Sơn La) có hành vi đăng tải thông tin xấu độc, sai sự thật trên mạng xã hội. Cơ quan công an đã tiến hành làm việc, yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh trường hợp ông Lường Thành T. (SN 1962, trú tại xã Đoàn Kết, tỉnh Sơn La) do có hành vi đăng tải các nội dung không đúng sự thật, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Công an tỉnh Sơn La làm việc với Thào A P.

Đến nay, Công an tỉnh Sơn La đã yêu cầu gỡ bỏ, vô hiệu hóa 16 nội dung vi phạm, qua đó ngăn chặn hàng nghìn lượt tiếp cận thông tin sai lệch.

Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo cán bộ, đảng viên và người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không chia sẻ, phát tán thông tin chưa được kiểm chứng; đồng thời tích cực phối hợp với lực lượng chức năng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.