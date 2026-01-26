Quảng Ninh: Liên tiếp triệt phá nhiều vụ mua, bán sản xuất trái phép pháo nổ

TPO - Càng giáp Tết Nguyên đán, tình trạng sản xuất, mua bán, tàng trữ và vận chuyển pháo lậu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn mới, đặc biệt là việc lợi dụng mạng xã hội để học cách chế tạo, giao dịch và tiêu thụ pháo trái phép.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với H.M.H (sinh ngày 15/5/2009, trú tại phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng cấm” theo Điều 190 Bộ luật Hình sự.

H.M.H vận chuyển một bao tải dứa, bên trong chứa 7,9kg pháo nổ, pháo hoa nổ các loại.

Trước đó, khoảng 19h ngày 17/12/2025, tại địa bàn phường Vàng Danh, H.M.H bị bắt quả tang đang vận chuyển một bao tải dứa, bên trong chứa 7,9kg pháo nổ, pháo hoa nổ các loại. Tại cơ quan điều tra, H.M.H khai nhận đã lên mạng xã hội Facebook tìm hiểu cách chế tạo pháo, mua nguyên liệu và tự tổ chức sản xuất nhằm bán kiếm lời.

Cũng với hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng cấm”, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Tuân (sinh năm 1995, thường trú tại phường Hoàng Quế, hiện ở phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh).

Khoảng 9h ngày 20/12/2025, tại khu Bí Thượng, phường Yên Tử, lực lượng chức năng bắt quả tang Phạm Văn Tuân đang điều khiển xe máy vận chuyển trái phép 25kg pháo hoa nổ. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, cơ quan công an thu giữ thêm 9,3kg pháo nổ, pháo hoa nổ cùng nhiều máy móc, hóa chất và nguyên liệu dùng để sản xuất pháo. Tương tự, Phạm Văn Tuân cũng khai học cách chế tạo pháo qua mạng xã hội, mua nguyên liệu, thiết bị và tổ chức sản xuất tại nhà để bán kiếm lời.

Phạm Văn Tuân và tang vật.

Không chỉ trên tuyến nội địa, hoạt động vận chuyển pháo lậu qua khu vực biên giới cũng được các đối tượng lợi dụng. Vào hồi 14h30 ngày 17/1/2026, tại km82+600 quốc lộ 18C, thuộc Bản Mốc 13, xã Quảng Đức, Đồn Biên phòng Quảng Đức phối hợp với Công an xã Quảng Đức và Hải quan cửa khẩu Bắc Phong Sinh phát hiện, bắt giữ Lỷ Xuân Trường (sinh năm 2006, trú tại xã Quảng Đức, tỉnh Quảng Ninh) đang vận chuyển khoảng 67kg pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất.

Qua đấu tranh ban đầu, Lỷ Xuân Trường khai nhận được một người đàn ông không rõ lai lịch thuê vận chuyển số pháo trên qua khu vực biên giới. Đồn Biên phòng Quảng Đức đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật và tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân không mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, đồng thời kêu gọi tích cực tố giác các hành vi vi phạm để góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.