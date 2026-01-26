Hà Nội: Tạm giữ 5 đối tượng rủ nhau đi ‘bão’ để sàm sỡ phụ nữ, gây rối ở hầm Kim Liên

TPO - Công an thành phố Hà Nội đã điều tra, tạm giữ hình sự 5 đối tượng trong vụ gây rối tại hầm Kim Liên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, xảy ra vào ngày 24/1.

Nhóm thanh thiếu niên liên quan vụ việc.

Ngày 26/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ gây rối ở hầm Kim Liên. Đối với các đối tượng dưới 16 tuổi, Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý.

Trước đó, ngày 24/1, trên mạng xã hội đăng tải thông tin vụ việc có một nhóm thanh niên đánh nhau, gây rối trật tự công cộng và quấy rối tình dục tại khu vực hầm Kim Liên.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc.

Ngày 25/1, Công an TP Hà Nội đã xác minh, làm rõ 8 đối tượng trong vụ việc, các đối tượng trên đều là các thanh thiếu niên dưới 18 tuổi.

Bước đầu xác định, khoảng 0h45 ngày 24/1 nhóm của N.Đ.V (SN 2009, trú tại Hồng Hà, Hà Nội) rủ nhau đi “bão”. Khi đi đến khu vực hầm Kim Liên, nhóm của V bàn nhau khi thấy các cô gái trẻ đi qua thì sẽ giả vờ xô, đẩy tạo cơ hội cho những người trong nhóm lao vào “sàm sỡ”.

Đến khoảng 3h cùng ngày, V chặn xe máy do anh Q điều khiển chở theo chị C. Cùng lúc này nhóm của V lao vào “sàm sỡ” chị C. Sau đó, nhóm của V bỏ đi thì gặp anh K đang đi bộ trong hầm. V dùng tay vỗ vào gáy anh K dẫn đến cãi chửi nhau. Lúc này nhóm của V lao đến đánh anh K. Khi được người dân xung quanh can ngăn thì nhóm V bỏ đi.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.