Công an Hà Nội bắt đối tượng sàm sỡ phụ nữ, cướp giật tài sản trong đêm

Thanh Hà
TPO - Nguyễn Đức Hà vừa bị Công an TP Hà Nội bắt giữ để điều tra về hành vi cướp giật tài sản và sàm sỡ người phụ nữ trên địa bàn phường Ngọc Hà.

cuop.jpg
Hình ảnh cắt từ video.

Ngày 22/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an phường Ngọc Hà bắt giữ Nguyễn Đức Hà (SN 1987, trú tại xã Kép, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản và sàm sỡ người phụ nữ.

Bước đầu đối tượng khai nhận nảy sinh ý định tìm phụ nữ đi đường vào ban đêm để sờ ngực. Rạng sáng ngày 13/9, Hà đi xe máy tháo biển kiểm soát, mặc áo chống nắng từ nhà ở phường Bồ Đề sang trung tâm thành phố.

Khi đến phố Phan Kế Bính, đối tượng này phát hiện chị H. (SN 1992, trú tại phường Ngọc Hà) dừng xe trước cửa nhà. Ngay lập tức, Hà chạy tới bóp ngực người phụ nữ và giật túi xách rồi bỏ chạy.

Trên đường đi, đối tượng này còn thực hiện hành vi bóp ngực người phụ nữ tên V. (SN 2001, ở phường Văn Miếu) tại khu vực đường Xã Đàn.

Khi bỏ chạy đến cầu Long Biên, Hà kiểm tra trong túi chị H. có điện thoại iPhone 15 và 3,7 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP Hà Nội điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Hà.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Thanh Hà
