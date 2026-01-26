Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đối tượng truy nã đặc biệt sa lưới khi lẩn trốn tại khách sạn ở TPHCM

TPO - Ngày 26/1, Công an phường Tân Hưng, TPHCM vừa bắt giữ một đối tượng đang bị truy nã đặc biệt khi y đang lẩn trốn trong khách sạn trên địa bàn thành phố.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 45 sáng nay, tổ công tác Công an phường Tân Hưng, gồm Trung tá Triệu Ngọc Vịnh, Thượng úy Phạm Văn Đồng và Thượng úy Trần Đức Lương tiến hành kiểm tra hành chính định kỳ tại Khách sạn Bin Bin, số 42 đường số 73 (phường Tân Hưng).

img-7112.jpg
Đối tượng Vũ bị bắt tại khách sạn.

Tại đây, cảnh sát phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện bất thường, liên tục né tránh khi gặp lực lượng chức năng nên tiếp cận làm rõ thông tin.

Qua tra cứu, xác minh, cảnh sát xác định người này là Nguyễn Duy Anh Vũ (SN 1992, quê Hà Nội) – một đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk truy nã đặc biệt về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

img-7113.jpg
Thông báo truy nã Vũ của cơ quan chức năng phát đi hồi tháng 5/2025.

Ngay lập tức, Tổ công tác đã nhanh chóng khống chế và đưa Vũ về trụ sở để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Công an phường Tân Hưng cho biết, việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã là kết quả của công tác quản lý cư trú chặt chẽ, đặc biệt trong đợt cao điểm tổng rà soát, kiểm tra cư trú kết hợp tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn thành phố. Điều này thể hiện quyết tâm giữ vững an ninh trật tự, nhất là trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.

Nguyễn Dũng
