Cháy lớn ở TPHCM thiêu rụi nhiều căn nhà trong đêm

TPO - Vụ cháy xuất phát từ một căn nhà trong khu dân cư ở TPHCM và nhanh chóng lan rộng. Đến khi ngọn lửa được khống chế thì nhiều căn nhà đã bị thiêu rụi.

Rạng sáng 26/1, một vụ cháy lớn xảy ra trên đường Hoàng Minh Đạo, phường Bình Đông, TPHCM khiến nhiều căn nhà liền kề bị thiêu rụi, nhiều cư dân sinh sống trong khu vực hoảng loạn.

Clip ghi lại vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 30 phút, lửa bùng phát từ một căn nhà trên tuyến đường này. Người dân phát hiện khói lửa đã hô hoán, dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không thành.

Do bên trong căn nhà chứa nhiều vật liệu dễ cháy như gỗ, bạt…nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội và lan nhanh sang các hộ dân lân cận.

Một số nhân chứng cho biết có nhiều tiếng nổ lớn phát ra trong đám cháy, gây khó khăn cho lực lượng chữa cháy tại chỗ.

Hình ảnh nhiều căn nhà bị thiêu rụi.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, khẩn trương khống chế đám cháy.

Đến 6h sáng cùng ngày, hiện trường vẫn được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Ghi nhận của phóng viên cho thấy nhiều căn nhà bị thiêu rụi, đổ nát hoàn toàn. Thiệt hại cụ thể đang được thống kê.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.