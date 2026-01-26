Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Phát hiện đoạn chân người trôi dạt vào bãi biển ở Khánh Hòa

Phùng Quang
TPO - Một đoạn chân người nghi của nam giới bất ngờ trôi dạt vào bãi biển phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, khiến người dân địa phương hoang mang.

Ngày 26/1, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đã phối hợp với lực lượng liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc một đoạn chân người trôi dạt vào bãi biển thuộc tổ dân phố 1, phường Đông Ninh Hòa.

z7468445698356-13001b9a214a5d8271e50ba37a9f3de0.jpg
Hiện trường vụ việc.

Theo nhân chứng, vào sáng 25/1, người dân phát hiện một đoạn chân phải, nghi của nam giới, dạt vào bờ biển khu vực trên. Đoạn chân trong tình trạng hoại tử nặng, cho thấy có thể đã trôi nổi trên biển trong thời gian dài.

Qua mô tả ban đầu của nhân chứng và cơ quan chức năng, trên mu bàn chân có một vết sẹo dài, sần cứng, kéo từ khớp mắt cá đến mu bàn chân. Lòng bàn chân chai sạn không đều, lớp da dày, đặc biệt ở mặt ngoài, cho thấy người này có thể gặp tật về dáng đi, khiến chân phải thường nghiêng ra ngoài khi di chuyển, có thể do dị tật bẩm sinh hoặc chấn thương cũ.

Ngay sau khi phát hiện, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với lực lượng y tế và chính quyền địa phương tiến hành khám nghiệm, thu thập dấu vết và lấy mẫu ADN để phục vụ công tác xác định danh tính.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ theo hướng có thể liên quan đến tai nạn trên biển hoặc yếu tố hình sự.

Phùng Quang
